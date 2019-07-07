Зеленский позвал Путина провести переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске

Источник материала: Tut.by

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске. Видеообращение опубликовано на официальном сайте президента Украины.



Фото: Reuters

«Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте. Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить. Ведь надо же поговорить, правда?» — сказал Владимир Зеленский в своем обращении.