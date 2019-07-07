ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси могут ввести ответственность для юрлиц за дачу взятки

08.07.2019 12:32 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Беларуси могут ввести ответственность для юридических лиц за дачу взятки. Такая мера предусмотрена законопроектом «Об изменении законов по вопросам борьбы с коррупцией».

В настоящее время документ находится на рассмотрении главы государства.

О сути законопроекта сообщил на прошедшем в мае семинаре для работников финансовых органов старший прокурор управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генпрокуратуры Максим Зиновик.

По его словам, в случаях если суд установит, что взятка давалась в интересах юрлица, последнее планируется привлекать к административной ответственности. «Такая практика уже давно существует в Евросоюзе, России, — рассказал на семинаре Зиновик, фрагменты выступления которого опубликованы в последнем номере журнала „Финансы, учет, аудит“. — Речь идет о подкупе. Если он совершается от имени или в интересах юридического лица, например, чтобы выиграть тендер, эту организацию будет ожидать административная ответственность с внушительным размером штрафа».

По словам чиновника, законопроект предусматривает, что, после того как взяткодатель и взяткополучатель отправятся отбывать наказание, в отношении юрлица, в интересах которого была дана взятка, прокурор составит протокол об административном правонарушении.

По данным Белстата, в январе-мае этого года в Беларуси зафиксировано 1188 случаев взяточничества, что на 33,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого.

В мае в Беларуси принят декрет о дополнительных мерах по борьбе с коррупцией, согласно которому лица, отбывающие наказание за коррупционные преступления, могут быть досрочно освобождены из мест лишения свободы только в случае помилования главой государства.

Как отметил, выступая в мае в Палате представителей генпрокурор Александр Конюк, раньше решения об условно-досрочном освобождении к осужденным за коррупцию выносились районными судами. Это, по мнению Конюка, приводило к незаслуженному выходу коррупционеров на свободу. Борьбу с коррупцией генпрокурор назвал «одним из важнейших приоритетов белорусского государства».

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В настоящее время документ находится на рассмотрении главы государства.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Топ крупнейших западных компаний на российском рынке, работающих через Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика