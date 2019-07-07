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В «Белэнерго» разъяснили, как пользоваться новыми тарифами на свет

08.07.2019 12:49 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

«Белэнерго» разъяснило порядок применения трехставочного тарифа на электроэнергию, введенного с 1 июля. Чтобы перейти на новый тариф, пользователю нужно написать заявление в энергоснабжающую организацию, а также иметь многотарифный электронный прибор учета электрической энергии.

Как отмечают в «Белэнерго», введение дополнительной дифференциации направлено на сглаживание вечернего максимума нагрузки энергосистемы и стимулирование населения к переносу электропотребления в ночное время суток. В результате, население имеет возможность выбрать для расчетов за потребленную электроэнергию удобный для своего домовладения тарифный план и снизить платежи за электроэнергию.

Дополнительная трехзонная дифференциация тарифов на электрическую энергию, потребляемую населением для бытовых целей, предполагает следующие тарифы:

для жилых домов (квартир), оборудованных в установленном порядке электрическими плитами:

  • на период минимальных нагрузок  (с 23.00 до 6.00) - 0,0890 руб. за 1 кВт∙ч
  • на период максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) -  0,2671 руб. за 1 кВт∙ч
  • в остальное времени суток (с 6.00 до 17.00)  - 0,1039 руб. за 1 кВт∙ч

для жилых домов (квартир) не оборудованных в установленном порядке электрическими плитами:

  • на период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00)  - 0,1048 руб. за 1 кВт∙ч
  • на период максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) - 0,3143 руб. за 1 кВт∙ч
  • в остальное времени суток (с 6.00 до 17.00) - 0,1222 руб. за 1 кВт∙ч

В выходные и праздничные дни применяются тарифы, установленные на период минимальных нагрузок. Постановлением Совмина от 01.07.2019 № 442 также расширяется перечень потребителей, которые могут воспользоваться тарифом 0,0761 руб. за 1 кВт∙ч на электрическую энергию при условии ее использования для нужд отопления и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке системами централизованного тепло- и газоснабжения и оборудованных в установленном порядке электрическими плитами, при отсутствии отдельного (дополнительного) прибора индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения. Таким образом, данным тарифом смогут воспользоваться граждане, проживающие не только в квартирах многоквартирных жилых домов, но и в индивидуальных жилых домах.

Напомним, что о введении нового тарифа по трем временным отрезкам стало известно в начале июля. 
 
 
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«Белэнерго» разъяснило порядок применения трехставочного тарифа на электроэнергию, введенного с 1 июля.
 
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