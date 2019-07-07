Нацбанк проверит два коммерческих банка, Белстат - МТЗ, МЧС - МЗКТ

Источник материала: Tut.by

Во втором полугодии Национальный банк проведет проверку двух коммерческих банков. Это следует их перечня выборочных проверок в Минске, которые пройдут до конца 2019 года.

В июле у Нацбанка запланирована проверка «Цептер Банка». Этот небольшой банк с иностранным капиталом входит в группу компаний Zepter, которой принадлежат 7 заводов в Германии, Италии и Швейцарии. Недавно член наблюдательного совета «Цептер Банка» Миомир Биджовски жаловался на высокие требования регулятора по нормативному капиталу.

Банк Торговый капитал (ТК Банк) проверят в сентябре этого года. Этот банк с иранским капиталом последние годы находится под наблюдением регулятора. Нацбанк Беларуси несколько раз ограничивал ему лицензионные полномочия. Сложности у ТК Банка возникли из-за санкций США против Ирана.

Справедливости ради стоит сказать, что с проверкам придут не только в банки. Например, Комитет госконтроля проверит «Завод электроники и бытовой техники «Горизонт» и «Белэксимгарант», МЧС — Минский завод колесных тягачей, налоговая — оператора магазинов Green, Белстат — Минский тракторный завод.

Всего в перечне более 320 субъектов хозяйствования.