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Нацбанк проверит два коммерческих банка, Белстат - МТЗ, МЧС - МЗКТ
08.07.2019 13:18 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во втором полугодии Национальный банк проведет проверку двух коммерческих банков. Это следует их перечня
В июле у Нацбанка запланирована проверка «Цептер Банка». Этот небольшой банк с иностранным капиталом входит в группу компаний Zepter, которой принадлежат 7 заводов в Германии, Италии и Швейцарии. Недавно член наблюдательного совета «Цептер Банка» Миомир Биджовски
Банк Торговый капитал (ТК Банк) проверят в сентябре этого года. Этот банк с иранским капиталом последние годы находится под наблюдением регулятора. Нацбанк Беларуси несколько раз
Справедливости ради стоит сказать, что с проверкам придут не только в банки. Например, Комитет госконтроля проверит «Завод электроники и бытовой техники «Горизонт» и «Белэксимгарант», МЧС — Минский завод колесных тягачей, налоговая — оператора магазинов Green, Белстат — Минский тракторный завод.
Всего в перечне более 320 субъектов хозяйствования.
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Банк Торговый капитал (ТК Банк) проверят в сентябре этого года. Данный банк с иранским капиталом последние годы находится под наблюдением регулятора.
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