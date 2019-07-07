Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 1-8 июля 2019 года

Источник материала: realt.by

На протяжении месяца на вторичном рынке жилья отсутствовали заметные колебания цен, но минувшая неделя сумела выделиться на общем фоне. Индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,4% и составил 1350 $/м 2 . Лишь однажды с начала 2019 года темпы роста цен были столь ощутимыми.

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Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,2% и составила 1280 $/м 2 . Рост цен на первичном рынке не прекращается уже 13-ую неделю.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 8 июля следующим образом:

Нынешний уровень предложения стал самым низким за последние 5 месяцев.

Количество выставленных на продажу квартир за неделю сократилось на 1,3%. 2-комнатных квартир стало меньше на 0,6%, 3-комнатных – на 3,5%. Что касается «однушек», то их предложение увеличилось на едва заметные 0,1%.

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Изменение цен в районах Минска на 8 июля выглядит следующим образом:

Сразу на 0,5% подорожали за неделю «однушки» и «двушки», также небольшой рост наблюдался у 3-комнатных квартир (+0,1%). По итогам последнего месяца цены выросли на все типы квартир кроме 1-комнатных.

В трёх районах по итогам недели был зафиксирован рост цен. В Октябрьском темпы роста достигали 1,1%, в Первомайском 1%, а во Фрунзенском - 0,2%. Нулевая динамика цен была отмечена в Советском районе, в остальных цены на квартиры снизились.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 779 $/м2 (-0,1%), Витебск – 605 $/м2 (+0,1%), Гомель – 619 $/м2 (+0,2%), Гродно – 701 $/м2 (+0,2%), Могилев – 615 $/м2 (-0,3%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю не изменилась и составляет 2717 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,1% и составляет 1643 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,1% и составляет 1003 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.