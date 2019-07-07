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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 1-8 июля 2019 года
08.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На протяжении месяца на вторичном рынке жилья отсутствовали заметные колебания цен, но минувшая неделя сумела выделиться на общем фоне. Индекс цен на
Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,2% и составила 1280 $/м2. Рост цен на первичном рынке не прекращается уже 13-ую неделю.
Количество выставленных на продажу квартир за неделю сократилось на 1,3%. 2-комнатных квартир стало меньше на 0,6%, 3-комнатных – на 3,5%. Что касается «однушек», то их предложение увеличилось на едва заметные 0,1%.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 8 июля следующим образом:
В трёх районах по итогам недели был зафиксирован рост цен. В Октябрьском темпы роста достигали 1,1%, в Первомайском 1%, а во Фрунзенском - 0,2%. Нулевая динамика цен была отмечена в Советском районе, в остальных цены на квартиры снизились.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 779 $/м2 (-0,1%), Витебск – 605 $/м2 (+0,1%), Гомель – 619 $/м2 (+0,2%), Гродно – 701 $/м2 (+0,2%), Могилев – 615 $/м2 (-0,3%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю не изменилась и составляет 2717 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.
Киев:
• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,1% и составляет 1643 $/м2.
• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,1% и составляет 1003 $/м2.
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.
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За неделю, c 1 по 8 июля 2019 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
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