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«Белэнерго» разъяснило абонентам порядок применения трёхставочного тарифа на электроэнергию
08.07.2019 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Кроме того, для осуществления таких расчетов необходимо наличие многотарифного электронного прибора учета электрической энергии.
Напомним, с 1 июля 2019 года постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 442 введена дополнительная трехзонная дифференциация тарифов на электрическую энергию, потребляемую населением для бытовых целей:
для жилых домов (квартир), оборудованных в установленном порядке электрическими плитами:
для жилых домов (квартир) не оборудованных в установленном порядке электрическими плитами:
При этом, в выходные и праздничные дни применяются тарифы, установленные на период минимальных нагрузок.
«Введение дополнительной дифференциации направлено на сглаживание вечернего максимума нагрузки энергосистемы и стимулирование населения к переносу электропотребления в ночное время суток. В результате, население имеет возможность выбрать для расчетов за потребленную электроэнергию удобный для своего домовладения тарифный план и снизить платежи за электроэнергию», — отметили в «Белэнерго».
Также данным постановлением расширяется перечень потребителей, которые могут воспользоваться тарифом 0,0761 руб. за 1 кВт∙ч на электрическую энергию при условии ее использования для нужд отопления и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке системами централизованного тепло- и газоснабжения и оборудованных в установленном порядке электрическими плитами, при отсутствии отдельного (дополнительного) прибора индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения.
«Таким образом, данным тарифом смогут воспользоваться граждане, проживающие не только в квартирах многоквартирных жилых домов, но и в индивидуальных жилых домах»- добавили в «Белэнерго».
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