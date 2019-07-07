«Белэнерго» разъяснило абонентам порядок применения трёхставочного тарифа на электроэнергию

Источник материала: Полесская правда



Для перехода на расчеты по тарифам, дифференцированным по временным периодам, бытовому абоненту необходимо обратиться в энергоснабжающую организацию и написать заявление.

Кроме того, для осуществления таких расчетов необходимо наличие многотарифного электронного прибора учета электрической энергии.

Напомним, с 1 июля 2019 года постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 442 введена дополнительная трехзонная дифференциация тарифов на электрическую энергию, потребляемую населением для бытовых целей:

для жилых домов (квартир), оборудованных в установленном порядке электрическими плитами:

на период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) — 0,0890 руб. за 1 кВт∙ч на период максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) — 0,2671 руб. за 1 кВт∙ч в остальное времени суток (с 6.00 до 17.00) — 0,1039 руб. за 1 кВт∙ч

для жилых домов (квартир) не оборудованных в установленном порядке электрическими плитами:

на период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) — 0,1048 руб. за 1 кВт∙ч на период максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) — 0,3143 руб. за 1 кВт∙ч в остальное времени суток (с 6.00 до 17.00) — 0,1222 руб. за 1 кВт∙ч

При этом, в выходные и праздничные дни применяются тарифы, установленные на период минимальных нагрузок.

«Введение дополнительной дифференциации направлено на сглаживание вечернего максимума нагрузки энергосистемы и стимулирование населения к переносу электропотребления в ночное время суток. В результате, население имеет возможность выбрать для расчетов за потребленную электроэнергию удобный для своего домовладения тарифный план и снизить платежи за электроэнергию», — отметили в «Белэнерго».

Также данным постановлением расширяется перечень потребителей, которые могут воспользоваться тарифом 0,0761 руб. за 1 кВт∙ч на электрическую энергию при условии ее использования для нужд отопления и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке системами централизованного тепло- и газоснабжения и оборудованных в установленном порядке электрическими плитами, при отсутствии отдельного (дополнительного) прибора индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения.

«Таким образом, данным тарифом смогут воспользоваться граждане, проживающие не только в квартирах многоквартирных жилых домов, но и в индивидуальных жилых домах»- добавили в «Белэнерго».