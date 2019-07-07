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В июне граждане купили максимальную в нынешнем году сумму наличной валюты

08.07.2019 14:52 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сорок первый месяц население Беларуси остается чистым продавцом наличной валюты. В июне граждане снизили чистую продажу наличной валюты на 42% — до 89,4 млн долларов чистыми, согласно материалам Нацбанка.

В июне граждане сдали на 5% меньше валюты, чем в мае, — 624,8 млн долларов. Покупка выросла на 6,2% — до 535,4 млн долларов.

За шесть месяцев чистая продажа наличной валюты составила 721,7 млн долларов.

За 2018 год белорусы сдали 1,738 млрд долларов чистыми, что более чем на четверть ниже, чем два года назад. За 2017 год чистая продажа составила 2,2 млрд долларов, в 2016 году — 2,4 млрд долларов. То есть всего с 2016 года белорусы продали более 7 млрд чистыми наличными.

С учетом безналичных операций продажа превысила покупку по итогам шести месяцев на 322,4 млн долларов.

Эксперты говорили о том, что валютные запасы белорусов могут иссякнуть и при условии сохранения высокого спроса на валюту со стороны предприятий давление на рубль будет увеличиваться. Пока такие риски не реализуются.

Субъекты хозяйствования в прошлом году были чистыми покупателями валюты (объем покупки превысил продажу на 672,4 млн долларов), но по итогам шести месяцев субъекты оказались уже чистым продавцом, хоть и со скромным объемом: продажа превысила покупку на 128,5 млн долларов.

Традиционно у белорусов растет интерес к валюте при увеличении зарплат, которые в декабре превысили 1000 рублей, но в начале года снова опустились. В мае заветный рубеж превзойден, но зарплата до апрельской не дотянула. МВФ советует властям Беларуси ограничить рост зарплат в течение двух лет на уровне инфляции.

 

 
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Сорок первый месяц население Беларуси остается чистым продавцом наличной валюты. В июне граждане снизили чистую продажу наличной валюты на 42% до 89,4 млн долларов...
 
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