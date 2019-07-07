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Лукашенко «абсолютно поддерживает» предложение Зеленского встретиться с Путиным в Минске

08.07.2019 15:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко «абсолютно поддерживает» предложение Владимира Зеленского о проведении в Минске встречи с Путиным. Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси сообщает РИА «Новости».


Первая встреча в «нормандском формате» по Украине в Минске, февраль 2015 года. Фото: Reuters

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске. Переговоры Зеленский предлагает провести при посредничестве лидеров США, Германии, Франции и Великобритании.

В комментарии Sputnik Беларусь глава МИД Владимир Макей заявил, что белорусская сторона готова сделать все возможное, чтобы мероприятие прошло на высочайшем уровне.

«Минск не просто готов. Руководство Беларуси всегда говорило о том, что мы готовы сделать все для скорейшего возвращения мира на украинскую землю. И то, что прозвучало сегодня из уст президента Украины Зеленского, мы можем только приветствовать, — сказал Макей. Мы постараемся обеспечить также, как обеспечили проведение Нормандской встречи в феврале 2015 года. Мы считаем, что сейчас наша главная задача. Президент Беларуси не раз говорил о том — как можно скорее восстановить мир в Украине, — подчеркнул Макей.

В Кремле пообещали изучить предложение Владимира Зеленского.

„Я пока не готов отвечать, это абсолютно новый формат“, — заявил в комментарии ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. — Нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, нужно понять, что это за новый формат предлагается. Это новая инициатива. Безусловно, она будет рассмотрена, но пока не могу дать какую-то реакцию».

В участии в переговорах президента США в Кремле сомневаются.

«США не являются участниками нормандского процесса, и как быть с минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей США», — заявил Дмитрий Песков.

Первая встреча в «нормандском формате» по Украине прошла в Минске в феврале 2015 года. Переговоры длились более пятнадцати часов. В них принимали участие президент России Владимир Путин, президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд. Самое главное, о чем тогда удалось договориться, — это прекращение огня.

 
Теги: Минск
 
 
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В Кремле также пообещали изучить предложение Владимира Зеленского о встрече в Минске в «нормандском формате».
 
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