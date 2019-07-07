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Лукашенко «абсолютно поддерживает» предложение Зеленского встретиться с Путиным в Минске
08.07.2019 15:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко «абсолютно поддерживает» предложение Владимира Зеленского о проведении в Минске встречи с Путиным. Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси сообщает
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске. Переговоры Зеленский предлагает провести при посредничестве лидеров США, Германии, Франции и Великобритании.
В комментарии
«Минск не просто готов. Руководство Беларуси всегда говорило о том, что мы готовы сделать все для скорейшего возвращения мира на украинскую землю. И то, что прозвучало сегодня из уст президента Украины Зеленского, мы можем только приветствовать, — сказал Макей. Мы постараемся обеспечить также, как обеспечили проведение Нормандской встречи в феврале 2015 года. Мы считаем, что сейчас наша главная задача. Президент Беларуси не раз говорил о том — как можно скорее восстановить мир в Украине, — подчеркнул Макей.
В Кремле пообещали изучить предложение Владимира Зеленского.
„Я пока не готов отвечать, это абсолютно новый формат“, — заявил в комментарии
В участии в переговорах президента США в Кремле сомневаются.
«США не являются участниками нормандского процесса, и как быть с минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей США», — заявил Дмитрий Песков.
Первая встреча в «нормандском формате» по Украине прошла в Минске в
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В Кремле также пообещали изучить предложение Владимира Зеленского о встрече в Минске в «нормандском формате».
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