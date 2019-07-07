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«Без горячей воды, но со всеми удобствами возле метро». Сколько стоит снять квартиру в Минске, в которой отключена горячая вода

08.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В группе Kvartirant.byв ВКонтакте появилось любопытное сообщение. «Суточники» предлагают в аренду квартиры в Минске «без горячей воды, но со всеми удобствами возле метро». Безусловно, дискомфорт предполагает дисконт. Сколько можно сэкономить на горячей воде – смотрите в заметке.

«Без горячей воды, но со всеми удобствами возле метро». Сколько стоит снять квартиру в Минске, в которой отключена горячая вода

«НЕТ воды – не БЕДА, будет СКИДКА 20-30% вам тогда!» – обещает автор поста. Именно столько можно сэкономить, если снять квартиру в Минске в период планового отключения в доме горячей воды. Цены на квартиры на сутки и часы в сезон отключения стартуют от 25 рублей. Дисконт за неудобство варьируется от 20% до 30% в зависимости от объекта, расположения, периода бронирования.

Для некоторых гостей столицы – это возможность дешево переночевать. Туристы, которые не готовы принимать ледяной душ или возиться с тазиками, могут снять квартиру на сутки в Минске по стандартным ценам. Выбор апартаментов широк, ажиотажа и повышенных цен не было даже в период II Европейских игр.

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В центре Минска предлагают в аренду бывшие производственные помещения. Рендеры офисов и магазинов очень стильные

 
Теги: Минск
 
 
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В группе Kvartirant.by в ВКонтакте появилось любопытное сообщение. «Суточники» предлагают в аренду квартиры в Минске «без горячей воды, но со всеми удобствами возле...
 
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