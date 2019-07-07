Стартап стоимостью 500 млн долларов открыл офис под Минском

Источник материала: Tut.by

Резидентом Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» стала компания «ВэйРэй Восточная Европа». Это дочерняя структура российского-швейцарского стартапа WayRay, который занимается выпуском навигационных систем, в основе которых лежит принцип голографической дополненной реальности. Известные автомобильные бренды и инвестфонды уже инвестировали в эту компанию около 100 млн долларов.



Фото: WayRay

Как пояснили TUT.BY в администрации «Компании по развитию индустриального парка», WayRay планирует заниматься в офисе под Минском разработкой устройства наземной навигации c поддержкой дополненной реальности. Количество создаваемых рабочих мест — 22. Общая сумма инвестиций — 1,3 млн долларов.

Что за стартап?

В настоящее время офисы WayRay расположены в Швейцарии, США, Китае и России, в штате работают свыше 250 человек. В 2018 году инвесторы оценивали компанию в 500 млн долларов.

В 2012 году российский начинающий предприниматель Виталий Пономарев попал в аварию из-за того, что отвлекся на навигатор. Это подтолкнуло его вернуться к идее создания наэкранного голографического дисплея, пишет « Форбс ». Так появился стартап WayRay.

В 2014 году швейцарец Филипп Моннье стал акционером компании, а стартап переехал в Швейцарию. В 2017 году в WayRay вложилась крупнейшая частная китайская компания Alibaba. В 2018-м раунд инвестирования на 80 млн долларов возглавил немецкий автопроизводитель Porsche, также в раунде участвовал Hyundai.

WayRay планировала выпустить первый продукт на собственной технологии еще в 2018 году. Но по мере изучения рынка решила переориентироваться с навигаторов на встроенные экраны для автомобильных стекол и окон зданий. Первые такие автомобили должны появиться в 2020 году, их выпустит «европейский премиальный автобренд» и китайская SAIC Motor.

В функции экранов входят не только навигация для водителя, но еще и реклама на окнах для окружающих людей. Пономарев предполагает, что продажа ПО и рекламы даст больше доходов, чем продажа «железа».

Кто еще стал резидентом «Великого камня»?

Недавно ряды резидентов «Великого камня» пополнили еще 11 компаний. Таким образом, общее количество членов китайско-белорусского парка выросло до 56.

Минский автомобильный завод и «дочка» китайской корпорации Weichai планируют наладить производство коробок передач для грузового и пассажирского транспорта. На эти цели необходимо 17,6 млн долларов.

Фирма «Миран» заявила выпуск «пластмассовых изделий для упаковки товаров с применением инновационных технологий». Общий объем инвестиций оценивается в 7 млн долларов.

Производством лекарств займется компания «Белалек». На эти цели она планирует потратить 6,6 млн долларов.

Компания «БелЭВМ» собирается наладить производство инновационных компьютеров за полмиллиона долларов. «Свисс Вотчис Дистрибьюшн» за такую сумму хочет организовать сборочное производство швейцарских часов.

Компания «Инновиз Текнолоджис БиУай» займется разработкой лидаров для беспилотных автомобилей. «Альгимед Техно» планирует выпуск реагентов и диагностических тест-систем для фармацевтических, пищевых, ветеринарных, медицинских предприятий и учреждений.

Китайская компания, ведущая исследования в области искусственного интеллекта, ZhuiYi Technology инвестирует 1,3 млн долларов в создание центра исследования и разработок.