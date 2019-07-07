Москва - Минску: сначала диалог по интеграции, а уже потом - переговоры по цене на газ

Источник материала: Tut.by

Россия приступит к переговорам с Беларусью по поставкам газа после разрешения вопроса по интеграции. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Дмитрий Козак в кулуарах выставки ИННОПРОМ, пишет ТАСС . Ранее с интеграционными процессами в России увязали и выдачу кредита Беларуси.



Вице-премьер России Дмитрий Козак. Фото: пресс-служба Кремля

«Мы пока проводим переговоры по углублению интеграционных процессов. После того, как закончим диалог на эту тему, станет ясно, когда и каким образом мы будем сближать наши рынки газа, делать единый рынок или общий рынок газа», — сказал Козак, отметив, что «это комплексная многоплановая задача».

Российский вице-премьер также выразил надежду, что решение будет найдено в ближайшее время.

Вопрос с ценой на газ

В 2019 году истекает действие протокола о ценах на газ, который Беларусь и Россия заключили в 2017 году. По этому документу к концу 2018 года стороны должны были выработать общую формулу, с тем чтобы выйти в перспективе на сопоставимые цены на газ для Беларуси и для потребителей Смоленской области России. А уже 1 июля этого года подписать соответствующее межправительственное соглашение.

Посол Беларуси в России Владимир Семашко в начале июля в интервью отметил , что Минск предложил Москве четыре методики расчета цены на газ, но не получил ответа ни на одно из предложений.

С интеграцией увязали и кредиты

В апреле 2019 года Москва согласовала выделение Минску госкредита на 600 млн долларов для рефинансирования текущей внешней задолженности Беларуси по ранее привлеченным в России кредитам.

Но как позже сообщил глава Минфина Беларуси Максим Ермолович, Россия увязала выделение Беларуси государственного кредита с интеграционными процессами.

«Министр финансов [России Антон] Силуанов неоднократно говорил, что когда мы выйдем на общий механизм интеграции, то будем решать вопрос кредитного взаимодействия в более широком формате, а не только в рамках этого кредита [на 630 млн долларов], но в целом по всему графику платежей в пользу России», — сказал Ермолович.

Ревизия договора о Союзном государстве

В декабре прошлого года президенты Беларуси и России провели переговоры, на которых была достигнута договоренность о создании российско-белорусской рабочей группы, которая должна провести ревизию договора о Союзном государстве 1999 года.

От российской стороны группу возглавил министр экономического развития Максим Орешкин. В состав группы также вошли представители различных ведомств, Государственной думы, Совета Федерации и Счетной палаты. В Беларуси в состав группы вошли 30 чиновников , возглавляет ее министр экономики Дмитрий Крутой.

Разработанные рабочей группой предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства, Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят уже 18 июля.