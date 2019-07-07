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Москва - Минску: сначала диалог по интеграции, а уже потом - переговоры по цене на газ
08.07.2019 19:17 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Россия приступит к переговорам с Беларусью по поставкам газа после разрешения вопроса по интеграции. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Дмитрий Козак в кулуарах выставки ИННОПРОМ, пишет
«Мы пока проводим переговоры по углублению интеграционных процессов. После того, как закончим диалог на эту тему, станет ясно, когда и каким образом мы будем сближать наши рынки газа, делать единый рынок или общий рынок газа», — сказал Козак, отметив, что «это комплексная многоплановая задача».
Российский вице-премьер также выразил надежду, что решение будет найдено в ближайшее время.
Вопрос с ценой на газ
В 2019 году истекает действие протокола о ценах на газ, который Беларусь и Россия заключили в 2017 году. По этому документу к концу 2018 года стороны должны были выработать общую формулу, с тем чтобы выйти в перспективе на сопоставимые цены на газ для Беларуси и для потребителей Смоленской области России. А уже 1 июля этого года подписать соответствующее межправительственное соглашение.
Посол Беларуси в России Владимир Семашко в начале июля в интервью
С интеграцией увязали и кредиты
В апреле 2019 года Москва согласовала выделение Минску госкредита на 600 млн долларов для рефинансирования текущей внешней задолженности Беларуси по ранее привлеченным в России кредитам.
Но как позже
«Министр финансов [России Антон] Силуанов неоднократно говорил, что когда мы выйдем на общий механизм интеграции, то будем решать вопрос кредитного взаимодействия в более широком формате, а не только в рамках этого кредита [на 630 млн долларов], но в целом по всему графику платежей в пользу России», — сказал Ермолович.
Ревизия договора о Союзном государстве
В декабре прошлого года президенты Беларуси и России провели переговоры, на которых была достигнута договоренность о создании российско-белорусской рабочей группы, которая должна провести ревизию договора о Союзном государстве 1999 года.
От российской стороны группу возглавил министр экономического развития Максим Орешкин. В состав группы также вошли представители различных ведомств, Государственной думы, Совета Федерации и Счетной палаты. В Беларуси в состав группы
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Россия приступит к переговорам с Беларусью по поставкам газа после разрешения вопроса по интеграции.
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