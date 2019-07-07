Главный конкурент «Гомсельмаша» в России приостановил производство на два месяца

Источник материала: Tut.by

Крупнейший производитель сельхозтехники в России, ростовский завод «Ростсельмаш» приостановит производство продукции с 1 августа по 1 октября, коллектив предприятия на этот срок будет отправлен в отпуск, сообщил ТАСС президент ассоциации «Росспецмаш», совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин.



Фото: пресс-служба Ростсельмаша

«Ростсельмаш» принял решение отправить большую часть 10-тысячного коллектива в отпуск из-за отсутствия заказов. По словам Бабкина, почти 100% комбайнов завода за исключением поставок на экспорт приобреталось по программе субсидирования сельхозтехники — так называемой «программы 1432», об отмене которой с 2020 года заявило правительство РФ.

«Это пауза, никаких панических действий. Просто снизили загрузку, сохраняем коллектив, работаем над новыми моделями и модификациями, но сокращаем все расходы», — пояснил собеседник агентства.

В этом году «Ростсельмаш» планировал выпустить порядка 5600 комбайнов — на 200 машин больше, чем в 2018 году. Однако теперь эти планы решено скорректировать в сторону уменьшения. «По итогам июня мы уже срезали план на 700 единиц… Дальше будем ориентироваться по ситуации. Пока план такой, что осень и зиму будем работать по минимуму — производить 250 машин в месяц вместо 500», — пояснил совладелец «Ростсельмаша», добавив, что в настоящее время складах завода и дилеров находится около 1700 комбайнов, в июле планируется произвести еще более 400 машин.

Власти Ростовской области окажут поддержку «Ростсельмашу», сообщила в понедельник пресс-служба губернатора региона Василия Голубева по итогам его встречи с Константином Бабкиным. «Мы сохраним сложившиеся партнерские отношения. Область оказывает поддержку „Ростсельмашу“ уже много лет, и мы планируем это делать и в будущем. На данном этапе, в 2019 году, наша задача — найти оптимальные решения, которые обеспечат развитие сельхозмашиностроения в Ростовской области», — привели в пресс-службе слова губернатора.

«Ростсельмаш» является главным конкурентом для «Гомсельмаша». Много раз поднимался вопрос об объединении двух этих заводов. «Ростсельмаш давно предлагает — давайте приватизировать, мы готовы купить. Но я не хочу, чтобы „Гомсельмаш“ превратился в завод по производству шестеренок. Все остальное — и конструкторские разработки, и научно-техническая составляющая — все там — в Ростове, а мы превратимся в какой-то придаток. Этого быть не должно, должны быть партнерские отношения», — говорил Александр Лукашенко в 2018 году.

Впрочем власти Беларуси были не против продать «Гомсельмаша» за сумму не менее 500 млн долларов. Инвестором должна быть компания, занимающая «ведущее место в мировом рейтинге производителей сельскохозяйственной техники». Сообщалось, что интерес к «Гомсельмашу» проявляли китайские компании. Но поставили условие сократить численность рабочих минимум на треть.