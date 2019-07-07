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Главный конкурент «Гомсельмаша» в России приостановил производство на два месяца
08.07.2019 19:56 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Крупнейший производитель сельхозтехники в России, ростовский завод «Ростсельмаш» приостановит производство продукции с 1 августа по 1 октября, коллектив предприятия на этот срок будет отправлен в отпуск, сообщил
«Ростсельмаш» принял решение отправить большую часть 10-тысячного коллектива в отпуск из-за отсутствия заказов. По словам Бабкина, почти 100% комбайнов завода за исключением поставок на экспорт приобреталось по программе субсидирования сельхозтехники — так называемой «программы 1432», об отмене которой с 2020 года заявило правительство РФ.
«Это пауза, никаких панических действий. Просто снизили загрузку, сохраняем коллектив, работаем над новыми моделями и модификациями, но сокращаем все расходы», — пояснил собеседник агентства.
В этом году «Ростсельмаш» планировал выпустить порядка 5600 комбайнов — на 200 машин больше, чем в 2018 году. Однако теперь эти планы решено скорректировать в сторону уменьшения. «По итогам июня мы уже срезали план на 700 единиц… Дальше будем ориентироваться по ситуации. Пока план такой, что осень и зиму будем работать по минимуму — производить 250 машин в месяц вместо 500», — пояснил совладелец «Ростсельмаша», добавив, что в настоящее время складах завода и дилеров находится около 1700 комбайнов, в июле планируется произвести еще более 400 машин.
Власти Ростовской области окажут поддержку «Ростсельмашу»,
«Ростсельмаш» является главным конкурентом для «Гомсельмаша». Много раз поднимался вопрос об объединении двух этих заводов. «Ростсельмаш давно предлагает — давайте приватизировать, мы готовы купить. Но я не хочу, чтобы „Гомсельмаш“ превратился в завод по производству шестеренок. Все остальное — и конструкторские разработки, и научно-техническая составляющая — все там — в Ростове, а мы превратимся в какой-то придаток. Этого быть не должно, должны быть партнерские отношения», —
Впрочем власти Беларуси были не против продать «Гомсельмаша» за сумму не менее 500 млн долларов. Инвестором должна быть компания, занимающая «ведущее место в мировом рейтинге производителей сельскохозяйственной техники». Сообщалось, что интерес к «Гомсельмашу» проявляли китайские компании. Но поставили условие сократить численность рабочих минимум на треть.
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«Ростсельмаш» является главным конкурентом для «Гомсельмаша». Много раз поднимался вопрос об объединении двух этих заводов.
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