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Белорусы в 1 полугодии остались чистыми продавцами валюты

09.07.2019 07:05 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

За шесть первых месяцев года население Беларуси подало $4,52 млрд, из них в июне - $784,7 млн. Граждане страны в первом полугодии купили $4,2 млрд, из них - $734,1 млн в июне.

Информация об этом содержится в статистическом отчете Нацбанка.

По итогам шести месяцев белорусы стали чистыми продавцами валюты размере$ 322,4 млн, в том числе в июне в размере $50,5 млн, пишет reform.by со ссылкой на Нацбанк.

Юридические лица - нерезиденты за первое полугодие продали $404,7 млн, в том числе $61,7 млн в июне, а купили - $91,9 млн, в том числе $24,2 млн в июне. Они стали чистыми продавцами в размере $312,8 млн ($37,4 млн в июне).

Юрлица-резиденты в июне продали валюты на 1,8 млрд, а за полгода - на $10,26 млрд. Они купили $1,75 млрд в июне и $10,13 млрд за полгода. По итогам шести месяцев предприятия также остались чистыми продавцами валюты в размере $128,5 млн, из них - $48,6 млн в июне.

В целом по рынку по итогам полугодия продажа валюты превысила покупку на $763,6 млн.

Оборот валютного рынка в июне составил $6,18 млрд, а за полгода - $359,7 млрд.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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За шесть первых месяцев года население Беларуси подало $4,52 млрд, из них в июне - $784,7 млн. Граждане страны в первом полугодии купили $4,2 млрд, из них - $734,1 млн в июне.
 
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