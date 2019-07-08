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Загородная недвижимость: цены не растут, несмотря на высокий сезонный спрос

09.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Впервые за 5 месяцев сократилось предложение загородной недвижимости. Количество выставленных на продажу объектов снизилось в июне на 2,1%, причем отток наблюдался во всех сегментах рынка и независимо от степени удаленности от кольцевой. По опыту прошлых лет этот процесс может продолжаться вплоть до окончания зимы.

Текущий уровень предложения оказался выше прошлогоднего на 9,3%. Рынок затоваривается шестой год подряд, но постепенно этот процесс замедляется. Сильный рост в годовом выражении отмечен у старых домов и «недостроя», в то же время предложение современных домов выросло незначительно.

Загородная недвижимость: цены не растут, несмотря на высокий сезонный спрос

Динамика цен в июне 2019 года была преимущественно отрицательной. Ростом отметились лишь участки (+0,6%), остальные типы загородной недвижимости подешевели на 0,1-3,2%. За последний год у участков и современных домов рост цен составил 3-6%, в то время как дачи, старые и незавершенные дома подешевели на 2-3%.


Загородная недвижимость: цены не растут, несмотря на высокий сезонный спрос

В Минском районе покупательская активность продолжает расти – по сравнению с предыдущим месяцем спрос увеличился на 8%. В соседних районах ситуация обратная – там снижение составило 9%.

С начала 2019 года с загородной недвижимостью было совершено на 5-8% больше сделок (в зависимости от района), чем годом ранее.

Ситуация в Минске

Предложение домов, выставленных на продажу в Минске за месяц снизилось на 3,6%. Цены на дома в Минске за отчетный месяц выросли на 0,1% - на данный момент средняя цена квадратного метра составляет $1035.

 
Теги: Минск
 
 
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