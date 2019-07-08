Загородная недвижимость: цены не растут, несмотря на высокий сезонный спрос

Впервые за 5 месяцев сократилось предложение загородной недвижимости. Количество выставленных на продажу объектов снизилось в июне на 2,1%, причем отток наблюдался во всех сегментах рынка и независимо от степени удаленности от кольцевой. По опыту прошлых лет этот процесс может продолжаться вплоть до окончания зимы.

Текущий уровень предложения оказался выше прошлогоднего на 9,3%. Рынок затоваривается шестой год подряд, но постепенно этот процесс замедляется. Сильный рост в годовом выражении отмечен у старых домов и «недостроя», в то же время предложение современных домов выросло незначительно.