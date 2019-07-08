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Лукашенко о рабочей группе по интеграции: Уже завтра встречаться, обсуждать итоги. А обсуждать нечего

09.07.2019 11:43 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь и Россия должны выстраивать союзные отношения в строгом соответствии с положениями о создании Союзного государства. Об этом заявил во вторник Александр Лукашенко, встречаясь с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.


Александр Лукашенко и Григорий Рапота. Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Мы договорились с президентом Путиным о том, что не будем ломать договор. Если мы влезем в ломку договора, то вообще все разрушим, что было сделано за это время», — отметил президент.

Беларусь и Россия не обсуждают возможность объединения в одно государство, стороны должны идти шаг за шагом в развитии интеграционных процессов, добавил Лукашенко.

«Этого [объединяться в одно государство] сегодня делать не нужно, даже разговаривать на эту тему. Сегодня нет такой необходимости», — сказал Лукашенко.

Президент Беларуси заявил также об отсутствии конкретных результатов в работе белорусско-российской межправительственной рабочей группы по вопросам интеграции.

«Идет непонятное торможение этих процессов. Уже завтра [17−18 июля] нам встречаться с президентом России в Питере (Санкт-Петербурге) и обсуждать итоги этих переговоров (рабочей группы). А обсуждать нечего на сегодняшний день», — отметил президент.

Ревизия договора о Союзном государстве

Напомним, в декабре прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства Союзного государства в порядке, который предусмотрен договором о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года. Согласно ему, у стран должна быть единая валюта, единый суд, единая таможня. Договор также предусматривал и дальнейшие шаги в интеграции — по крайней мере путь к единому парламенту и единому президенту.

25 декабря во время встречи президентов Беларуси и России была достигнута договоренность о создании российско-белорусской рабочей группы для обсуждения различных аспектов интеграции и спорных вопросов.

От российской стороны группу возглавил министр экономического развития Максим Орешкин. В состав группы также вошли представители различных ведомств, Государственной думы, Совета Федерации и Счетной палаты. В Беларуси в состав группы вошли 30 чиновников, возглавляет ее министр экономики Дмитрий Крутой.

Разработанные рабочей группой предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят уже 18 июля.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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По мнению белорусского президента, стороны должны идти шаг за шагом в развитии интеграционных процессов.
 
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