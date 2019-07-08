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Лукашенко о рабочей группе по интеграции: Уже завтра встречаться, обсуждать итоги. А обсуждать нечего
09.07.2019 11:43 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь и Россия должны выстраивать союзные отношения в строгом соответствии с положениями о создании Союзного государства. Об этом заявил во вторник Александр Лукашенко, встречаясь с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.
«Мы договорились с президентом Путиным о том, что не будем ломать договор. Если мы влезем в ломку договора, то вообще все разрушим, что было сделано за это время», — отметил президент.
Беларусь и Россия не обсуждают возможность объединения в одно государство, стороны должны идти шаг за шагом в развитии интеграционных процессов, добавил Лукашенко.
«Этого [объединяться в одно государство] сегодня делать не нужно, даже разговаривать на эту тему. Сегодня нет такой необходимости», — сказал Лукашенко.
Президент Беларуси заявил также об отсутствии конкретных результатов в работе белорусско-российской межправительственной рабочей группы по вопросам интеграции.
«Идет непонятное торможение этих процессов. Уже завтра [17−18 июля] нам встречаться с президентом России в Питере (Санкт-Петербурге) и обсуждать итоги этих переговоров (рабочей группы). А обсуждать нечего на сегодняшний день», — отметил президент.
Ревизия договора о Союзном государстве
Напомним, в декабре прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев
25 декабря
От российской стороны группу возглавил министр экономического развития Максим Орешкин. В состав группы также вошли представители различных ведомств, Государственной думы, Совета Федерации и Счетной палаты. В Беларуси в состав группы
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Лукашенко о рабочей группе по интеграции: Уже завтра встречаться, обсуждать итоги. А обсуждать нечего
По мнению белорусского президента, стороны должны идти шаг за шагом в развитии интеграционных процессов.
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