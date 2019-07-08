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Депутата Брестского облсовета задержали в Минске за взятку
09.07.2019 12:04 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске в момент получения взятки задержали директора ОАО «Пружанский завод радиодеталей»,
Глава промышленного предприятия и по совместительству депутат Брестского областного Совета депутатов, по версии следователей, получил 1 тысячу 200 долларов взятки от учредителя коммерческой структуры «за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию и касающихся хозяйственных взаимоотношений между двумя организациями».
Установлено, что директор завода брал взятки от представителя данного юрлица на систематической основе — практически ежемесячно в течение нескольких лет.
Руководитель госпредприятия арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 430 УК Беларуси (получение взятки). Максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы. Взяткодатель также стал фигурантом уголовного дела по ст. 431 УК Беларуси (дача взятки).
В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные и следственные мероприятия, направленные на установление всех фактов и обстоятельств противоправной деятельности указанных лиц, сообщает МВД.
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Задержанный является директором ОАО «Пружанский завод радиотелей».
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