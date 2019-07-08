Депутата Брестского облсовета задержали в Минске за взятку

Источник материала: Tut.by

В Минске в момент получения взятки задержали директора ОАО «Пружанский завод радиодеталей», сообщает МВД.

Глава промышленного предприятия и по совместительству депутат Брестского областного Совета депутатов, по версии следователей, получил 1 тысячу 200 долларов взятки от учредителя коммерческой структуры «за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию и касающихся хозяйственных взаимоотношений между двумя организациями».

Установлено, что директор завода брал взятки от представителя данного юрлица на систематической основе — практически ежемесячно в течение нескольких лет.

Руководитель госпредприятия арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 430 УК Беларуси (получение взятки). Максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы. Взяткодатель также стал фигурантом уголовного дела по ст. 431 УК Беларуси (дача взятки).

В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные и следственные мероприятия, направленные на установление всех фактов и обстоятельств противоправной деятельности указанных лиц, сообщает МВД.