Москва хочет перехватить инициативу. Почему России не мил братский токен

Источник материала: Tut.by

Успешные белорусские продукты не дают покоя российским регуляторам. Сейчас сложности в борьбе за российского клиента могут появиться у запущенной в январе нынешнего года первой в СНГ криптобиржи Currency.com. Проблемы белорусским операторам может создать проект Закона «О цифровых финансовых активах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который готовят ко второму чтению в Госдуме.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Проект закона о цифровых финансовых активах предусматривает их специфическое регулирование, по многим аспектам кардинально отличающееся от регламентации оборота токенов в Беларуси (урегулировано декретом № 8 и документами в его развитие ). Например, российский проект предусматривает, что в выпуске и обращении цифровых финансовых активов должны участвовать операторы — российские юрлица, включенные Банком России в соответствующие реестры.

Проектом документа предусмотрено, что к правоотношениям, возникающим при выпуске, учете и обращении цифровых финансовых активов, в том числе с участием иностранных лиц, применяется российское право. Эту норму, в случае принятия законопроекта в нынешнем виде, контролирующие и правоохранительные органы России могут толковать так, что оказывать гражданам и юрлицам России услуги, связанные с обращением цифровых финансовых активов (в белорусской юрисдикции — токенов), и совершать с ними сделки купли-продажи и т.п. вправе только лица со статусом оператора информационной системы или оператора обмена цифровых финансовых активов.

Белорусские эксперты считают, что подобное толкование создаст препятствия для работы белорусских операторов криптоплатформы, операторов обмена криптовалют, эмитентов собственных токенов и организаторов ICO с российским клиентами, которые могут лишиться доступа к услугам белорусских профучастников рынка токенов.

Поскольку Беларусь и Россия входят в Евразийский экономический союза, где «обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в различных отраслях экономики», принимаемые в одной из страны законопроекты не должны дискриминировать субъекты хозяйствования других стран. К примеру, ни декрет № 8, ни другие белорусские нормативные акты в этой сфере не ограничивают возможности совершения гражданами и юрлицами Беларуси сделок на зарубежных торговых площадках, где обращаются токены.

«Более того, декрет № 8 прямо предусматривает право резидентов Беларуси использовать иностранную валюту при расчетах на таких торговых площадках. То есть белорусское право не ограничивает возможность граждан и юрлиц Беларуси, например, приобретать и отчуждать токены по сделкам с операторами обмена цифровых финансовых активов, зарегистрированными на территории России», — отмечают эксперты.

По информации собеседников TUT.BY, Минск намерен обратиться в Коллегию Евразийской экономической комиссии, чтобы инициировать выведение лиц, имеющих в соответствии с законодательством страны ЕАЭС право на осуществление видов деятельности с использованием токенов (в том числе белорусских резидентов ПВТ), из-под действия российского закона о цифровых финансовых активов.

Напомним, компания Currency.com стала первой криптобиржей, зарегистрированной в Парке высоких технологий с момента принятия декрета № 8. Инвесторами проекта выступили VP Capital Виктора Прокопени и Larnabel Ventures Саида Гуцериева.

Белорусская криптобиржа позволяет обменивать обычные деньги на криптовалюты, она намерена выпускать свыше 10 000 токенизированных биржевых активов (со старта проекта будет доступно свыше 150 видов токенов). В частности, уже токенизированы белорусские гособлигации.

Как сообщили в компании, оборот биржи в июне составил 200 млн долларов. Очередь желающих попасть на криптобиржу при запуске достигала 140 тысяч, так как по законодательству компания должна проверять документы и идентифицировать клиентов. Около половины ожидавших клиентов — россияне.

Для инвестирования можно использовать доллары, евро, белорусские рубли и российские рубли, биткоин или эфир.

В соответствии с требованиями ПВТ, криптобиржа должна проходить периодический аудит одной из компаний большой четверки. Аудиторским партнером Currency.com Bel является Ernst & Young.