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Лукашенко обсудил с Гуцериевым калийные перспективы: «У нас будет возможность диктовать условия»

09.07.2019 12:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 июля обсудил с российским предпринимателем Михаилом Гуцериевым строительство Нежинского горно-обогатительного комбината и перспективы реализации продукции, сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: пресс-служба президента

«Самое главное, я хотел бы сегодня услышать от вас о том, как идет строительство основного нашего проекта — комбината по добыче калийных солей, удобрений, какие вы видите уже сейчас перспективы по добыче и реализации этой продукции», — сказал президент.

«Нам очень важно, чтобы мы склеили отношения „Славкалия“ с Белорусской калийной компанией и на рынок вы выходили согласованно. После того, как мы введем Нежинский комбинат, и после того, как мы введем на Припяти (мы открыли уже предприятие), мы займем практически первое место по добыче калийных удобрений в мире. То есть у нас будет возможность диктовать условия реализации. Хотелось бы уже сейчас начинать в этом направлении работать, как когда-то мы с вами договаривались. Меня интересует это проект, как он реализуется», — отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также поблагодарил Михаила Гуцериева за его благотворительную деятельность в Беларуси. «Спасибо за храм. Это уникальный случай, когда мусульманин строит православный храм для людей», — сказал глава государства. Он выразил слова благодарности и за поддержку спорта, построенную школу.

Нежинский горно-обогатительный комбинат на базе Старобинского месторождения калийных солей будет вторым предприятием в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений. Его мощность составит до 2 млн т калия в год. Инвестиционный проект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Строительство ГОК запущено в 2016 году. Как ранее заявлял Михаил Гуцериев, «Славкалий» будет продавать продукцию только через Белорусскую калийную компанию.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 июля обсудил с российским предпринимателем Михаилом Гуцериевым строительство Нежинского горно-обогатительного...
 
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