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Лукашенко о поездке с Путиным на Валаам: Да мы не собираемся там что-то тайно решать
09.07.2019 13:17 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко 11 июля вместе с Владимиром Путиным отправится на Валаам. Но переговоров о Союзном государстве там проводить не планируется,
На встрече с Рапотой президент отметил, что многие СМИ, «особенно оппозиционные», активно муссируют тему планируемой поездки двух лидеров на Валаам, предполагая некие тайные договоренности в это время.
«Да мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать. Это президента России предложение. Это наша православная святыня. Я там просто должен побывать. Я ему благодарен, что он мне ее лично покажет и расскажет, как он воссоздается, что сделано там. Ничего тайного», — заявил президент.
О закрытых переговорах на острове Валаам накануне сообщило российское издание
«К этой дате монахов на острове просят подготовиться к визиту первых лиц», — рассказал один из собеседников. Также он добавил, что, вероятно, речь пойдет о развитии Союзного государства.
Перед посещением острова Валаам Владимир Путин может заехать в монастырь на Коневце, который 7 июля после реставрации освятил патриарх Кирилл. Финансирование работ монастырского комплекса осуществляла компания «Роснефть».
Поездку на Валаам белорусский президент
Валаам — остров в северной части Ладожского озера, самый большой в составе Валаамского архипелага. На острове расположены поселок Валаам, входящий в Сортавальское городское поселение, и памятник русского зодчества — Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. Владимир Путин на остров приезжает достаточно часто. Один из первых его визитов туда состоялся в 2001 году.
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Александр Лукашенко 11 июля вместе с Владимиром Путиным отправится на Валаам. Но переговоров о Союзном государстве там проводить не планируется.
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