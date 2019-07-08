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Лукашенко о поездке с Путиным на Валаам: Да мы не собираемся там что-то тайно решать

09.07.2019 13:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 11 июля вместе с Владимиром Путиным отправится на Валаам. Но переговоров о Союзном государстве там проводить не планируется, рассказал на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой президент Беларуси, сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: пресс-служба Кремля (авторство снимка — ТАСС)

На встрече с Рапотой президент отметил, что многие СМИ, «особенно оппозиционные», активно муссируют тему планируемой поездки двух лидеров на Валаам, предполагая некие тайные договоренности в это время.

«Да мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать. Это президента России предложение. Это наша православная святыня. Я там просто должен побывать. Я ему благодарен, что он мне ее лично покажет и расскажет, как он воссоздается, что сделано там. Ничего тайного», — заявил президент.

О закрытых переговорах на острове Валаам накануне сообщило российское издание Znak.com. Об этом изданию сообщил информированный собеседник и подтвердил источник в администрации президента России. Предполагается, что встреча пройдет 11 июля.

«К этой дате монахов на острове просят подготовиться к визиту первых лиц», — рассказал один из собеседников. Также он добавил, что, вероятно, речь пойдет о развитии Союзного государства.

Перед посещением острова Валаам Владимир Путин может заехать в монастырь на Коневце, который 7 июля после реставрации освятил патриарх Кирилл. Финансирование работ монастырского комплекса осуществляла компания «Роснефть».

Поездку на Валаам белорусский президент анонсировал в конце июня, когда в Минск на открытие Европейских игр прилетал премьер-министр Дмитрий Медведев. Тогда Лукашенко сказал, что перед форумом регионов в Санкт-Петербурге, съедит с Путиным «на Валаам молиться».

Валаам — остров в северной части Ладожского озера, самый большой в составе Валаамского архипелага. На острове расположены поселок Валаам, входящий в Сортавальское городское поселение, и памятник русского зодчества — Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. Владимир Путин на остров приезжает достаточно часто. Один из первых его визитов туда состоялся в 2001 году.

Фото: kremlin.ru
 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко 11 июля вместе с Владимиром Путиным отправится на Валаам. Но переговоров о Союзном государстве там проводить не планируется.
 
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