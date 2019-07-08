Белорусский Минфин хочет разместить облигации на российском рынке

Министерство финансов Беларуси намерено до конца июля разместить на рынке Российской Федерации гособлигации на сумму 5-10 млрд российских рублей.

Как сообщил журналистам заместитель министра финансов Андрей Белковец в кулуарах конференции, организованной в Минске международным рейтинговым агентством Fitch Ratings, ставка составит 10%.

Белковец сообщил, что Минфин зарегистрировал в Банке России проспект программы эмиссии облигаций и в июле планирует разместить первый выпуск бондов на российском рынке.

«Наша программа заимствований на российском рынке рассчитана на 30 млрд российских рублей, предусмотрено размещение шести траншей. Мы планируем вначале выйти с небольшим траншем и посмотреть на спрос», — отметил представитель Минфина.

По его словам, Минфин намерен вначале разместить на российском рынке облигации «на пять, может быть, на десять миллиардов российских рублей».

«Мы хотим не занять больше, мы хотим занять дешевле. Для нас это очень важно, так как этот ориентир станет отправной точкой для новых заимствований», — пояснил Белковец.