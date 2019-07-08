Санаторий из трех корпусов раньше принадлежал Минскому моторному заводу. В 2011 году ОАО «Минский моторный завод» продал это здание российской фирме ООО "Версо М". Официальной информации об этой сделке нет. Нам ее сообщил источник, который работал в этом санатории в то время. Когда у компании, которая приобрела "Мечту", начались проблемы - неизвестно. Но в 2014 году дело по долгам "Версо М" было передано в суд. В 2018-м представительство ООО "Версо М" в Беларуси было ликвидировано , и здание перешло к ОАО "Промагролизинг".

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