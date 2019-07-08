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Под Минском продается “Мечта”: старый санаторий предлагают по 350 рублей за "квадрат"

09.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В Минском районе возле деревни Подгорье (Ждановичский с/с) выставили на продажу один из корпусов бывшего санатория “Мечта”.  Трехэтажное здание пустует с начала 2010-х, но вполне неплохо сохранилось. Если вы собирались открыть оздоровительно-курортный бизнес, то сейчас самое время. Да и продавец готов идти на уступки по цене.

Под Минском продается “Мечта”: старый санаторий предлагают по 350 рублей за "квадрат"

Санаторий из трех корпусов раньше принадлежал Минскому моторному заводу. В 2011 году ОАО «Минский моторный завод» продал это здание российской фирме ООО "Версо М". Официальной информации об этой сделке нет. Нам ее сообщил источник, который работал в этом санатории в то время. Когда у компании, которая приобрела "Мечту", начались проблемы - неизвестно. Но в 2014 году дело по долгам "Версо М" было передано в суд. В 2018-м представительство ООО "Версо М" в Беларуси было ликвидировано, и здание перешло к ОАО "Промагролизинг".

- Актив находится в товарном портфеле компании с 18.08.2017, - рассказал нам сотрудник компании. - Название клиента — это коммерческая тайна, достался нам в соответствии с нормами законодательства (предмет лизинга недвижимости) в процедуре банкротства.

Под Минском продается “Мечта”: старый санаторий предлагают по 350 рублей за "квадрат"
Под Минском продается “Мечта”: старый санаторий предлагают по 350 рублей за "квадрат"
Под Минском продается “Мечта”: старый санаторий предлагают по 350 рублей за "квадрат"
Под Минском продается “Мечта”: старый санаторий предлагают по 350 рублей за "квадрат"
Под Минском продается “Мечта”: старый санаторий предлагают по 350 рублей за "квадрат"
Под Минском продается “Мечта”: старый санаторий предлагают по 350 рублей за "квадрат"
Под Минском продается “Мечта”: старый санаторий предлагают по 350 рублей за "квадрат"

Само здание находится в 14 км от МКАД. Общая площадь недвижимости - 3349,5 кв.м. Хоть здание и построили в 1982 году, оно неплохо сохранилось: целая крыша, в некоторых комнатах до сих пор лежит плитка или паркет, есть даже грузовой лифт. 

Под Минском продается “Мечта”: старый санаторий предлагают по 350 рублей за "квадрат"
Под Минском продается “Мечта”: старый санаторий предлагают по 350 рублей за "квадрат"
Под Минском продается “Мечта”: старый санаторий предлагают по 350 рублей за "квадрат"
Под Минском продается “Мечта”: старый санаторий предлагают по 350 рублей за "квадрат"
Под Минском продается “Мечта”: старый санаторий предлагают по 350 рублей за "квадрат"
Под Минском продается “Мечта”: старый санаторий предлагают по 350 рублей за "квадрат"
Под Минском продается “Мечта”: старый санаторий предлагают по 350 рублей за "квадрат"

- Интересуются как частные лица, так и юридические. Периодически выезжаем на показ актива либо высылаем документацию по объекту, - рассказали в ОАО "Промагролизинг". - Реальных коммерческих предложений пока еще не поступало.

Под Минском продается “Мечта”: старый санаторий предлагают по 350 рублей за "квадрат"
Под Минском продается “Мечта”: старый санаторий предлагают по 350 рублей за "квадрат"
Под Минском продается “Мечта”: старый санаторий предлагают по 350 рублей за "квадрат"
Под Минском продается “Мечта”: старый санаторий предлагают по 350 рублей за "квадрат"

Начальная цена лота - 1.183.400,50 руб. Выходит чуть более 350 рублей за квадратный метр. Но продавец готов уступить в цене. 

- Сейчас стоимость снижена на 20% от первоначальной стоимости торгов. А вообще вспомнилась фраза из студенческого конспекта: «Ориентиром волатильности является не само значение цены, а ее тренд», - рассказали в компании.

 
Теги: Могилев
 
 
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В Минском районе возле деревни Подгорье (Ждановичский с/с) выставили на продажу один из корпусов бывшего санатория “Мечта”.  Трехэтажное здание пустует с начала...
 
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