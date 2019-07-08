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Под Минском продается “Мечта”: старый санаторий предлагают по 350 рублей за "квадрат"
09.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Минском районе возле деревни Подгорье (Ждановичский с/с)
Санаторий из трех корпусов раньше принадлежал Минскому моторному заводу. В 2011 году ОАО «Минский моторный завод»
- Актив находится в товарном портфеле компании с 18.08.2017, - рассказал нам сотрудник компании. - Название клиента — это коммерческая тайна, достался нам в соответствии с нормами законодательства (предмет
Начальная цена лота - 1.183.400,50 руб. Выходит чуть более 350 рублей за квадратный метр. Но продавец готов уступить в цене.
- Сейчас стоимость снижена на 20% от первоначальной стоимости торгов. А вообще вспомнилась фраза из студенческого конспекта: «Ориентиром волатильности является не само значение цены, а ее тренд», - рассказали в компании.
Фото: Павел Садовский
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В Минском районе возле деревни Подгорье (Ждановичский с/с) выставили на продажу один из корпусов бывшего санатория “Мечта”. Трехэтажное здание пустует с начала...
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