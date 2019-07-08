«Все, как в Минске, только лучше». Подборка коттеджей в аренду недалеко от МКАД от $100 в месяц

В 6 км от Минска в д. Лесковка сдается необычный дом общей площадью 78 кв.м. Он расположен на участке в 14 соток, забора нет. В доме есть 3 комнаты, проведено электричество.

Арендовать этот дом можно на ближайшие 3 года. Собственник указывает, что основная цель сдачи — присмотр за домом. При этом по желанию, «арендатор может производить строительные работы, а также обрабатывать землю, что-то для себя выращивать» (по согласованию с владельцем дома).