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«Все, как в Минске, только лучше». Подборка коттеджей в аренду недалеко от МКАД от $100 в месяц

09.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Построить собственный дом под силу не каждому. А вот арендовать коттедж с приусадебным участком можно как в Минске, так и за его пределами. Мы сделали подборку домов в аренду в непосредственной близости к столице. Чтобы и на природе жить, и на работу было удобно добираться.

Дом с настоящей печкой в д. Вербицкие за $650

Всего в 7 км от МКАД в д. Вербицкие можно арендовать трехэтажный коттедж общей площадью 200 кв.м. Помимо четырех жилых комнат, в доме есть сауна с бассейном, а также самая настоящая русская печь. Печку можно использовать как для приготовления еды, так и для обогрева помещений.

«Все, как в Минске, только лучше». Подборка коттеджей в аренду недалеко от МКАД от 0 в месяц
«Все, как в Минске, только лучше». Подборка коттеджей в аренду недалеко от МКАД от 0 в месяц
«Все, как в Минске, только лучше». Подборка коттеджей в аренду недалеко от МКАД от 0 в месяц

Участок — 8 соток. Собственник коттеджа отмечает, что совсем недалеко есть лес, место очень живописное.

«Все, как в Минске, только лучше». Подборка коттеджей в аренду недалеко от МКАД от 0 в месяц
«Все, как в Минске, только лучше». Подборка коттеджей в аренду недалеко от МКАД от 0 в месяц
«Все, как в Минске, только лучше». Подборка коттеджей в аренду недалеко от МКАД от 0 в месяц

Дом с респектабельными соседями в д. Лапоровичи за $800

Коттедж общей площадью 120 кв.м. Расположен в 7 км от МКАД, на берегу Минского моря в д. Лапоровичи (до водоема примерно 100 метров). Участок — 15 соток. Ремонт сделан в светлых тонах. Над оформлением придомовой территории работал ландшафтный дизайнер.

«Все, как в Минске, только лучше». Подборка коттеджей в аренду недалеко от МКАД от 0 в месяц
«Все, как в Минске, только лучше». Подборка коттеджей в аренду недалеко от МКАД от 0 в месяц
«Все, как в Минске, только лучше». Подборка коттеджей в аренду недалеко от МКАД от 0 в месяц

По заверению собственника, неподалеку находятся «дома респектабельных соседей: Домрачевой, Глеба, Гончаренко». 

В объявлении указано, что этот дом предназначен для «амбициозных людей, которые стремятся реализовать свои цели в жизни».

«Все, как в Минске, только лучше». Подборка коттеджей в аренду недалеко от МКАД от 0 в месяц
«Все, как в Минске, только лучше». Подборка коттеджей в аренду недалеко от МКАД от 0 в месяц

Необычный дом в д. Лесковка за $100 

В 6 км от Минска в д. Лесковка сдается необычный дом общей площадью 78 кв.м. Он расположен на участке в 14 соток, забора нет. В доме есть 3 комнаты, проведено электричество. 

Арендовать этот дом можно на ближайшие 3 года. Собственник указывает, что основная цель сдачи — присмотр за домом. При этом по желанию, «арендатор может производить строительные работы, а также обрабатывать землю, что-то для себя выращивать» (по согласованию с владельцем дома). 

«Все, как в Минске, только лучше». Подборка коттеджей в аренду недалеко от МКАД от 0 в месяц
«Все, как в Минске, только лучше». Подборка коттеджей в аренду недалеко от МКАД от 0 в месяц

«Если у вас есть ребенок, то рядом новая большая школа и детский садик. Автобус до Минска в 10 минутах ходьбы», — говорится в объявлении.

«Все, как в Минске, только лучше». Подборка коттеджей в аренду недалеко от МКАД от 0 в месяц
«Все, как в Минске, только лучше». Подборка коттеджей в аренду недалеко от МКАД от 0 в месяц

Однокомнатный дом в аг. Хотежино за $400

В 5 км от МКАД в аг. Хотежино расположен дом, собственники которого готовы сдать его в аренду за $400 в месяц. За эти деньги арендодатель получит однокомнатные апартаменты с приусадебным участком общей площадью 3 сотки. Общая площадь сдаваемого дома — 43 кв.м. 

«Все, как в Минске, только лучше». Подборка коттеджей в аренду недалеко от МКАД от 0 в месяц
«Все, как в Минске, только лучше». Подборка коттеджей в аренду недалеко от МКАД от 0 в месяц
«Все, как в Минске, только лучше». Подборка коттеджей в аренду недалеко от МКАД от 0 в месяц

В объявлении указано, что дом расположен в центре поселка, в шаговой доступности есть несколько магазинов, аптека, остановка. «Все, как в Минске, только лучше», — указывает владелец. 

«Все, как в Минске, только лучше». Подборка коттеджей в аренду недалеко от МКАД от 0 в месяц
«Все, как в Минске, только лучше». Подборка коттеджей в аренду недалеко от МКАД от 0 в месяц

Коттедж с быстрым интернетом в п. Старина за $1100  

В 15 км от МКАД на участке 7,5 сотки расположен коттедж общей площадью 150 кв.м. Это двухэтажный современный пятикомнатный дом, который укомплектован современной мебелью и техникой. Есть гараж, место для барбекю, сауна. В дом проведено оптоволокно. 

«Все, как в Минске, только лучше». Подборка коттеджей в аренду недалеко от МКАД от 0 в месяц
«Все, как в Минске, только лучше». Подборка коттеджей в аренду недалеко от МКАД от 0 в месяц
«Все, как в Минске, только лучше». Подборка коттеджей в аренду недалеко от МКАД от 0 в месяц
«Все, как в Минске, только лучше». Подборка коттеджей в аренду недалеко от МКАД от 0 в месяц

Интерьер выполнен в светлых тонах, над оформлением приусадебного участка потрудился ландшафтный дизайнер.

«Все, как в Минске, только лучше». Подборка коттеджей в аренду недалеко от МКАД от 0 в месяц
«Все, как в Минске, только лучше». Подборка коттеджей в аренду недалеко от МКАД от 0 в месяц
«Все, как в Минске, только лучше». Подборка коттеджей в аренду недалеко от МКАД от 0 в месяц
 
Теги: Минск
 
 
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