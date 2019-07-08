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Bosch представляет историю автомобильного ключа

09.07.2019 14:27 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Первые поворотные переключатели в 1900. Повернуть ключ и уехать? Только не в 1900 году. Тогда запуск автомобиля был сложным процессом и состоял из около десяти этапов, которые были под силу лишь опытному шофёру.  И включение зажигания с помощью поворотного переключателя являлось одним из них. Так что угонщикам приходилось быть довольно решительными.

Рождение автомобильного ключа  

1910 год был ознаменован рождением автомобильного ключа в самом широком смысле и стал началом долгой истории предотвращения автоугонов. Ключи использовались для блокировки электрической цепи зажигания, но водителям по-прежнему приходилось запускать двигатель отдельно.

Хай-тек в стиле 1920-х

В 20-е годы прошлого века водители освоили практику закрытия автомобиля на замок, но для этого был необходим отдельный ключ. Пусковой выключатель зажигания также постепенно стал нормой. Он не только блокировал электрическую цепь, но и запускал стартер. Как только ключ убирался, рулевое колесо блокировалось. Для нас это данность, но в то время это был хай-тек.

Ключ для королевы

Экстравагантность никогда не выходит из моды. Для королевы Ирана Сорайи был изготовлен персональный золотой ключ от Mercedes-Benz 300 SL.

Два в одном

В 1960-е годы у ряда автомобилей были два разных ключа: один для отпирания двери, а другой для зажигания. Постепенно один ключ для замка двери и зажигания стал нормой.

Знакомая форма

В 1960-е годы автомобильный ключ начал принимать привычный вид, сохранившийся до 1980-х и даже немного дольше.

Центральный замок вышел в свет

Знакомый дизайн и новые функции: в середине 1990-х годов системы центрального замка начали свое триумфальное развитие. С тех пор водителям больше не нужно ходить вокруг автомобиля, запирая каждую дверь отдельно.

Дорогой шедевр

Роскошному автомобилю должен соответствовать роскошный ключ. Берлинская компания Noblekey, специализирующаяся на изготовлении дорогих ключей, признана непревзойдённым мастером в этом деле. На снимке: экзотический золотой ключик, инкрустированный драгоценными и полудрагоценными камнями.

Ключ становится всё более удобным

Первые беспроводные ключи дистанционного управления сделали (от) запирание автомобиля еще проще. Один клик и все двери открыты. Если водители не могут точно вспомнить, где они припарковали свой автомобиль, беспроводной пульт дистанционного управления помогает им найти его - мигание индикаторов, когда двери открыты, указывают на локацию автомобиля.

Бесключевой доступ

С изобретением беспроводного пульта дистанционного управления прогресс, конечно, не остановился. Системы бесключевого доступа, которые увидели свет в серийных автомобилях в 1999 году, позволяют водителям автомобилей не только запирать и открывать двери автомобиля, но и запускать двигатель одним нажатием кнопки. Нет больше ключа зажигания.

Берегись вора

В обычных система бесключевого доступа ключ от автомобиля всё равно должен находиться у водителя в сумке или кармане пиджака. Чтобы открыть дверь и запустить двигатель, ключ передает радио сигнал в диапазоне низких (НЧ) или сверхвысоких частот (УВЧ). В борьбе с угонами автомобильная промышленность постоянно совершенствует существующие системы. Это как марафон.

Смартфон как ключ от автомобиля  

Система бесключевого доступа Bosch для автомобилей работает с помощью виртуального ключа, хранящегося на смартфоне. Датчики, установленные в автомобиле, распознают смартфон владельца так же надежно, как отпечаток пальца, и отпирают автомобиль только для него.  При этом система управления цифровыми ключами связывает приложение и автомобиль через облако.

 
 
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Первые поворотные переключатели в 1900. Повернуть ключ и уехать? Только не в 1900 году.
 
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