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Устройство LiUP Crane Driver Elevator для мобильных портовых кранов

09.07.2019 10:58 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

Подъемник для подъемных кранов Lirherr выпускается под маркой LiUP и предназначен для безопасной и эффективной транспортировки оператора на рабочее место. Устройство LiUP экономит энергию и время операторов по сравнению с подъемом по лестнице. Сервис-инженеры также оказываются избавленными от необходимости подниматься по лестнице в кабину крана для выполнения работ по техническому обслуживанию. Подъемник грузоподъемностью до 200 килограммов способен перевозить до двух человек. Он уже несколько лет успешно эксплуатируется с башенными кранами Liebherr и был удостоен золотой награды за инновации на выставке Intermat 2015 в категории Оборудование и компоненты. Данное устройство оснащено инновационной технологией привода от электродвигателя с литий-ионным аккумулятором. Это имеет большое преимущество в том, что не нужно никаких мешающих кабелей.

Когда же подъемник опускается, концепция привода способна восстанавливать до 40 процентов энергии. Устройство оснащено инновационной приводной технологией, основанной на действии электродвигателя с литий-ионным аккумулятором. Не нужно никаких тросов, никаких кабелей.

www.liebherr.com
 
 
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Подъемник для подъемных кранов Lirherr выпускается под маркой LiUP и предназначен для безопасной и эффективной транспортировки оператора на рабочее место. Устройство...
 
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