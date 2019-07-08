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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Устройство LiUP Crane Driver Elevator для мобильных портовых кранов Подъемник для подъемных кранов Lirherr выпускается под маркой LiUP и предназначен для безопасной и эффективной транспортировки оператора на рабочее место. Устройство...

Подъемник для подъемных кранов Lirherr выпускается под маркой LiUP и предназначен для безопасной и эффективной транспортировки оператора на рабочее место. Устройство LiUP экономит энергию и время операторов по сравнению с подъемом по лестнице. Сервис-инженеры также оказываются избавленными от необходимости подниматься по лестнице в кабину крана для выполнения работ по техническому обслуживанию. Подъемник грузоподъемностью до 200 килограммов способен перевозить до двух человек. Он уже несколько лет успешно эксплуатируется с башенными кранами Liebherr и был удостоен золотой награды за инновации на выставке Intermat 2015 в категории Оборудование и компоненты. Данное устройство оснащено инновационной технологией привода от электродвигателя с литий-ионным аккумулятором. Это имеет большое преимущество в том, что не нужно никаких мешающих кабелей.Когда же подъемник опускается, концепция привода способна восстанавливать до 40 процентов энергии. Устройство оснащено инновационной приводной технологией, основанной на действии электродвигателя с литий-ионным аккумулятором. Не нужно никаких тросов, никаких кабелей.www.liebherr.com