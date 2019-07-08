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Forglass реализовала проект Saint-Gobain Isover

09.07.2019 11:32 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

Польская инжиниринговая компания Forglass осуществила во Франции проект в концерне Saint-Gobain Isover. Внедрены технологические решения компании на предприятии Saint-Gobain Isover в Шемиле. Специалистами Forglass запроектирована, изготовлена и введена в эксплуатацию линия транспортировки партии для новой печи в Шемиле. Кроме того, компания осуществляет поставку ленточных конвейеров, элеваторов, вибрационного поддона, дивертора и системуы пылеудаления для периодической транспортировки. Вторая задача Forglass состоит в том, чтобы обеспечить постоянную дозировку сырья.По информации Forglass, поставляемая технология не только будет соответствовать ожиданиям клиента, но и превзойдет их.

www.glass-international.com
 
 
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Польская инжиниринговая компания Forglass осуществила во Франции проект в концерне Saint-Gobain Isover. Внедрены технологические решения компании на предприятии Saint-Gobain Isover в...
 
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