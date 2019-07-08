Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Forglass реализовала проект Saint-Gobain Isover Польская инжиниринговая компания Forglass осуществила во Франции проект в концерне Saint-Gobain Isover. Внедрены технологические решения компании на предприятии Saint-Gobain Isover в...

Польская инжиниринговая компания Forglass осуществила во Франции проект в концерне Saint-Gobain Isover. Внедрены технологические решения компании на предприятии Saint-Gobain Isover в Шемиле. Специалистами Forglass запроектирована, изготовлена и введена в эксплуатацию линия транспортировки партии для новой печи в Шемиле. Кроме того, компания осуществляет поставку ленточных конвейеров, элеваторов, вибрационного поддона, дивертора и системуы пылеудаления для периодической транспортировки. Вторая задача Forglass состоит в том, чтобы обеспечить постоянную дозировку сырья.По информации Forglass, поставляемая технология не только будет соответствовать ожиданиям клиента, но и превзойдет их.www.glass-international.com