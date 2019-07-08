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В Минэкономики видят риск замедления белорусской экономики при инерционном развитии

09.07.2019 14:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Существует риск замедления роста ВВП Беларуси в случае сохранения инерционного сценария развития белорусской экономики. Об этом заявил замминистра экономики Дмитрий Ярошевич на конференции рейтингового агентства Fitch.

Напомним, по итогам января-мая прирост ВВП Беларуси замедлимся до 1%. По итогам 2019 года власти прогнозировали, что белорусская экономики вырастет на 4% после 3%-роста в 2018 году.

Основным источником роста белорусской экономики остается внутренний спрос. В этом году негативное воздействие оказала внешняя конъюнктура — торговые войны, замедление экономического роста в России и поставки «грязной» нефти. В Минэкномики надеются, что с третьего квартала наметится ускорение роста ВВП Беларуси.

По словам Дмитрия Ярошевича, в настоящее время «правительство придерживается макроэкономической сбалансированности, которая является основой для устойчивого экономического роста». В тоже время власти прилагают усилия для повышения экономического потенциала. В частности, идут структурные изменения в экономике, «может не так быстро как хотелось». Ярошевич отметил, сокращается доля госсектора, а растет вклад производительного малого и среднего бизнеса в экономику, активно развивается ИТ-отрасль.

— Но для устойчивого долгосрочного роста экономики этого недостаточно. Существует риск замедления экономического роста до 2,5% в случае сохранения инерционного сценария развития экономики, — сказал Ярошевич. — Сейчас совместно со Всемирным банком продолжается работа над дорожной картой повышения эффективности национальной экономики. Состав рабочей группы утвержден. Работа идет где-то не так быстро, как хотелось бы, поскольку мы должны учитывать и социальные факторы.

Ярошевич признался, что со стороны отдельных членов рабочей группы звучат «предложения слишком радикальные для нас», поскольку у властей Беларуси «постепенный подход к реформированию». «Поэтому дорожная карта в том виде, в котором планировалась, появится, наверное, нескоро», — считает замминистра.

Структурные реформы направлены на стимулирование роста, привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест. Работа идет по пяти основным направлениям — содействие поддержке и развитию стабильного финансового сектора, повышение устойчивости государственных финансов, совершенствование политики управления госдолгом, повышение эффективности реального сектора, устойчивое обеспечение энергетическими услугами, — резюмировал Ярошевич.

Глава представительства Международного валютного фонда в Беларуси Надим Илахи видит самый большой риск для экономики Беларуси в снижении доходов в случае изменения условий поставок нефти. До сих пор не урегулирован вопрос о компенсации Беларуси негативных последствий, связанных с налоговым маневром в нефтяной сфере России. По оценкам МВФ, Беларусь может потерять к 2024 году до 5% ВВП.

 
 
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По итогам января-мая прирост ВВП Беларуси замедлимся до 1%. По итогам 2019 года власти прогнозировали, что белорусская экономики вырастет на 4% после 3%-роста в 2018 году.
 
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