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Россия приостановила поставки из Беларуси китайских кормовых добавок
09.07.2019 14:52 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
По информации российского ведомства, субстанции «опасные для применения».
Речь идет о гранулах «98,5% L-лизин гидрохлорид» и «70% L-лизин сульфат» (производство китайской компании «Зухенг Донгксиао Биотехнолоджи»), а также «L-лизин гидрохлорид» («Аньхой ВВСА Биокемикал»). Кормовые добавки для животных были зарегистрирован в Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси осенью 2018 года.
Вместе с тем, как отметили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, добавки поступившие в обращение на территорию России до введения ограничения, могут обращаться до истечения срока их годности, при наличии документа, подтверждающего дату их поступления (или отгрузки) в РФ (дистрибьюторскую сеть).
Напомним, летом 2018 года «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация», созданная властями Беларуси совместно с китайскими партнерами и бывшим руководством Кыргызстана,
Получить оперативный комментарий в Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора не удалось.
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Речь идет о гранулах «98,5% L-лизин гидрохлорид» и «70% L-лизин сульфат» (производство китайской компании «Зухенг Донгксиао Биотехнолоджи»), а также «L-лизин...
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