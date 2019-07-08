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Россия приостановила поставки из Беларуси китайских кормовых добавок

09.07.2019 14:52 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору приостановила с 8 июля ввоз в Россию ряда китайских кормовых добавок, зарегистрированных в Беларуси.


Фото: Минсельхоз Московской области

По информации российского ведомства, субстанции «опасные для применения».

Речь идет о гранулах «98,5% L-лизин гидрохлорид» и «70% L-лизин сульфат» (производство китайской компании «Зухенг Донгксиао Биотехнолоджи»), а также «L-лизин гидрохлорид» («Аньхой ВВСА Биокемикал»). Кормовые добавки для животных были зарегистрирован в Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси осенью 2018 года.

Вместе с тем, как отметили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, добавки поступившие в обращение на территорию России до введения ограничения, могут обращаться до истечения срока их годности, при наличии документа, подтверждающего дату их поступления (или отгрузки) в РФ (дистрибьюторскую сеть).

Напомним, летом 2018 года «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация», созданная властями Беларуси совместно с китайскими партнерами и бывшим руководством Кыргызстана, начала строить под Руденском крупный комплекс по производству аминокислот, комбикормов и премиксов. Аминокислотная часть должна быть закончена в первом квартале 2021 года. Это заводы по производству муки, крахмала, глютена, глюкозы, лизина, треонина, триптофана общей мощностью 200 тысяч тонн в год. По информации участников рынка, сейчас БНБК также импортирует добавки. 

Получить оперативный комментарий в Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора не удалось.

 
 
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Речь идет о гранулах «98,5% L-лизин гидрохлорид» и «70% L-лизин сульфат» (производство китайской компании «Зухенг Донгксиао Биотехнолоджи»), а также «L-лизин...
 
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