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Власти Италии надеются, что БМЗ купит завод-банкрот. У белорусского гиганта такого желания нет
09.07.2019 15:19 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В феврале во время визита Сергея Румаса правительство Италии
25 июня в Риме состоялось второе заседание межправительственной Белорусско-Итальянской комиссии по экономическому сотрудничеству. По ее итогам итальянская сторона подтвердила надежду на то, что может быть достигнуто соглашение о возможной инвестиции БМЗ в завод Bekaert в Фильине-Вальдарно,
«БМЗ не горит желанием покупать завод в Италии. Там не видят смысла в этой покупке. Собственные мощности позволяют обеспечивать потребителей необходимым объемом продукции», — сказал TUT.BY источник, знакомый с ходом переговоров. Собеседник предположил, что итальянские власти муссируют тему, чтобы показать свою деятельность по решению проблемы безработицы в маленьком итальянском городке.
Другой информированный собеседник подтвердил данную информацию. «Для БМЗ европейский рынок является одним из ключевых. В частности, завод уже много лет сотрудничает с крупными производителями шин, поставляет металлокорд. На случай возможных ограничений со стороны ЕС можно было подумать о приобретении этого актива. Но опять же надо смотреть экономику. И если на заводе ее не видят, то, конечно, никакой сделки не будет», — сказал он.
Получить комментарий в пресс-службе Совмина не удалось.
Ранее завод в Фильине-Вальдарно принадлежал Pirelli, которая купила его около 60 лет назад, чтобы производить армирующие материалы для своих шин. За это время он стал крупнейшим работодателем региона. В 2014 году Pirelli необходимо было погасить ряд банковских кредитов, из-за чего компании пришлось продать часть активов, в том числе группу заводов, выпускающих металлокорд. Они были проданы главному конкуренту в этом сегменте — бельгийской Bekaert. Тогда рабочие были обеспокоены будущим предприятия, но им удалось заключить соглашение с Bekaert, по условиям которого компания обязывалась не проводить массовые увольнения до 2018 года.
22 июня 2018 года, спустя шесть месяцев после истечения срока действия соглашения, Bekaert
О закрытии завода был проинформирован профсоюз рабочих. Власти начали переговоры по поводу будущего 318 сотрудников, которые
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В феврале во время визита Сергея Румаса правительство Италии выразило надежду на инвестиции Белорусского металлургического завода (БМЗ) по возрождению завода...
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