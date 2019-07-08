Власти Италии надеются, что БМЗ купит завод-банкрот. У белорусского гиганта такого желания нет

Источник материала: Tut.by

В феврале во время визита Сергея Румаса правительство Италии выразило надежду на инвестиции Белорусского металлургического завода (БМЗ) в возрождение завода армирующих материалов для шин в городе Фильине-Вальдарно. Недавно белорусские и итальянские чиновники вновь обсуждали данный проект. Но, как выяснил TUT.BY, у самого БМЗ нет желания реанимировать завод в небольшом итальянском городке.



Фото: gonews.it

25 июня в Риме состоялось второе заседание межправительственной Белорусско-Итальянской комиссии по экономическому сотрудничеству. По ее итогам итальянская сторона подтвердила надежду на то, что может быть достигнуто соглашение о возможной инвестиции БМЗ в завод Bekaert в Фильине-Вальдарно, сообщают итальянские СМИ со ссылкой на резюме по итогам встречи. В сообщении посольства Беларуси в Италии об этом нет упоминания.

«БМЗ не горит желанием покупать завод в Италии. Там не видят смысла в этой покупке. Собственные мощности позволяют обеспечивать потребителей необходимым объемом продукции», — сказал TUT.BY источник, знакомый с ходом переговоров. Собеседник предположил, что итальянские власти муссируют тему, чтобы показать свою деятельность по решению проблемы безработицы в маленьком итальянском городке.

Другой информированный собеседник подтвердил данную информацию. «Для БМЗ европейский рынок является одним из ключевых. В частности, завод уже много лет сотрудничает с крупными производителями шин, поставляет металлокорд. На случай возможных ограничений со стороны ЕС можно было подумать о приобретении этого актива. Но опять же надо смотреть экономику. И если на заводе ее не видят, то, конечно, никакой сделки не будет», — сказал он.

Получить комментарий в пресс-службе Совмина не удалось.

Ранее завод в Фильине-Вальдарно принадлежал Pirelli, которая купила его около 60 лет назад, чтобы производить армирующие материалы для своих шин. За это время он стал крупнейшим работодателем региона. В 2014 году Pirelli необходимо было погасить ряд банковских кредитов, из-за чего компании пришлось продать часть активов, в том числе группу заводов, выпускающих металлокорд. Они были проданы главному конкуренту в этом сегменте — бельгийской Bekaert. Тогда рабочие были обеспокоены будущим предприятия, но им удалось заключить соглашение с Bekaert, по условиям которого компания обязывалась не проводить массовые увольнения до 2018 года.

22 июня 2018 года, спустя шесть месяцев после истечения срока действия соглашения, Bekaert проинформировала рабочих о намерении полностью закрыть производство. «Конкурентоспособность завода в Фильине-Вальдарно была слишком низкой в последние годы, и поскольку его производственные затраты были существенно выше, чем на других заводах армирующих материалов Bekaert, предприятие не смогло сохранить приемлемое финансовое состояние, — заявили в Bekaert. — Руководство сожалеет, что приходится идти на подобные меры, но у компании нет другого способа сохранить свои позиции на европейском рынке».