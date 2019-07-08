Глава разведки России по приглашению председателя КГБ Вакульчика посетил Брест

Источник материала: Tut.by

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин по приглашению главы КГБ Беларуси посетил Брест, чтобы обсудить результаты и перспективы взаимодействия спецслужб в сфере обеспечения национальных интересов двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки России.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Во время визита Нарышкина отмечена важность консолидации усилий, направленных на укрепление потенциала Москвы и Минска в деле противостояния глобальным вызовам и угрозам безопасности Союзного государства.

«В числе приоритетных тем — противодействие международному терроризму, религиозному и политическому экстремизму, распространению влияния радикальных организаций», — говорится в сообщении пресс-службы.

Подтверждена готовность СВР России и КГБ Беларуси к дальнейшему углублению сотрудничества на приоритетных направлениях взаимодействия «в духе братских отношений между странами».