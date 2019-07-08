Зампомощника Госсекретаря США Джордж Кент спустя четыре месяца снова прилетел в Минск

Источник материала: Tut.by

Зампомощника Госсекретаря США Джордж Кент снова прилетел в Минск. В планах у него встреча с главой МИД Владимиром Макеем.



Фото: Посольство США в Минске

Рабочие встречи назначены на завтра. Сегодня представитель Госдепа возложил цветы к памятнику Максиму Богдановичу.

«Намеснік памочніка дзяржсакратара Джордж Кент меў гонар аддаць даніну памяці выбітнаму класіку Максіму Багдановічу і паразважаць пра спадчыну беларускай літаратуры і сучаснай літаратурнай беларускай мовы падчас візіту ў Мінск 9 ліпен», — сообщает посольство США в Минске.

Последний раз в Минске Джордж Кент был пару месяцев назад — в марте он встретился с главой МИД, замглавы МВД, независимыми СМИ, представителями оппозиции, гражданского общества, возложил цветы к памятникам жертвам Холокоста и основателям БНР.

Тогда представитель Госдепа рассказал TUT.BY , что приехал в Минск, чтобы еще раз заявить о поддержке суверенитета и независимости Беларуси и подтвердить стремление США к конструктивным отношениям с народом и властями Беларуси. И предупредил, что визиты представителей США в Беларусь будут происходить регулярно, «как это имеет место в нормальных отношениях США с другими странами».