Электронная ветсертификация в России: повлияла ли она на возвраты?

Белорусские продукты не пропускали в Россию не из-за введенной в работу электронной ветеринарной сертификации.

Об этом заявил журналистам глава управления государственной ветеринарной инспекции Минсельхозпрода Беларуси Евгений Садыков. Он отметил, что причины возврата не связаны с новой системой. Ветеринарная сертификация, вступившая в силу с 1 июля, призвана повысить доверие к белорусским продуктам и избавить рынок от фальсификатов.

«Процедура такая: выдается ветеринарный сертификат, и дается до 15 минут на подтверждение. Как только система "Меркурий" подтвердила его принятие, ветеринарный врач может распечатать бумажный вариант, поставить свою подпись, печать, и машина поедет с этой продукцией в РФ», - пояснил Садыков.

По его словам, в результате работы электронной ветсертификации процент возвратов из-за фальсификации резко сократился. Продукты проходят контроль с момента закладки сырья до полной готовности и идентификации. Продукция одного изготовителя не может поступать под брендом другого.

«Все, что указано в электронном ветсертификате, соответствует действительности. Если система "Меркурий" его изначально не принимает, то и продукция остается в Беларуси, рассматриваются причины возврата. Сопровождается электронным сертификатом только доброкачественная безопасная продукция, которая имеет право въехать в РФ», - сказал Садыков.