Надо срочно покупать квартиры? Зачем все крупные банки снизили ставки по кредитам на недвижимость

Какие сейчас есть кредиты на недвижимость и под какой процент

Все крупные банки Беларуси с 1 июля снизили ставки по кредитам на недвижимость в среднем на 1 п.п.

ОАО АСБ «Беларусбанк» предоставляет кредиты на недвижимость под 14,5% годовых.

— Если брать кредит на покупку или строительство жилья, то процентная ставка состоит из СР + 4,5 п.п. В итоге получается 14,5% годовых, — пояснили в колл-центре банка. — При этом нужно учитывать, что ставка рефинансирования может изменяться, а 4,5 п.п. на данный момент остаются фиксированными. Это произошло по решению правления банка.

ОАО «Приорбанк» предоставляет кредиты на недвижимость под 14,5% годовых.

— Есть две ставки по кредитам: фиксированная и плавающая. Фиксированная составляет 14,5% годовых, и она не будет меняться на протяжении всего периода кредитования. Плавающая ставка зависит от СР. В первый год использования кредита ставка составит 13%, все последующие годы — СР + 4,5 п.п., — пояснили в колл-центре банка. — При этом на первичном рынке кредиты предоставляются под залог приобретаемой недвижимости, на вторичном — под залог и поручительство. Здесь еще важно учесть, что кредиты предоставляются для покупки или строительства квартиры или одноквартирного жилого дома (именно так должно быть прописано в техпаспорте объекта недвижимости).

ОАО «Белинвестбанк» предоставляет кредиты на недвижимость под 14,49% годовых.

— Процентная ставка по кредиту на покупку или строительство недвижимости привязана к ставке овернайт, — пояснили в колл-центре банка. — Процент по кредиту будет рассчитан по формуле 1,26×СКО. Значение ставки овернайт устанавливается НАцбанком, и сейчас оно составляет 11,5. Если СКО вырастет, то и процент по кредиту будет увеличен. Однако, если значение ставки овернайт снизится, то процент по кредиту останется неизменным.

ОАО «БПС-Сбербанк» предоставляет кредиты на недвижимость под 14,59% годовых.

— Сейчас БПС-Сбербанк предоставляет кредиты на недвижимость по нескольким программам: «Новоселье со Сбербанком», «Новоселье со Сбербанком с АйронИнвестПроект», «Новоселье со Сбербанком с Дана Холдингс», — пояснили в колл-центре банка. — «Новоселье со Сбербанком» предусматривает предоставление кредита под 14,59% годовых (СР+4,59 п.п.).

Совместная программа с «АйронИнвестПроект» включает кредит под 9,9% годовых в первые 11 месяцев предоставления и 14,59%, начиная с 12-го месяца.

Совместная программа с «Дана Холдингс» включает кредит под 9,9% в первые 16 месяцев и 14,59%, начиная с 17-го месяца использования кредита.