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Надо срочно покупать квартиры? Зачем все крупные банки снизили ставки по кредитам на недвижимость
09.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Вслед за Беларусбанком все крупнейшие банки снизили ставки по кредитам на недвижимость. Сейчас
Какие сейчас есть кредиты на недвижимость и под какой процент
Все крупные банки Беларуси с 1 июля снизили ставки по кредитам на недвижимость в среднем на 1 п.п.
— Если брать кредит на покупку или строительство жилья, то процентная ставка состоит из СР + 4,5 п.п. В итоге получается 14,5% годовых, — пояснили в колл-центре банка. — При этом нужно учитывать, что ставка рефинансирования может изменяться, а 4,5 п.п. на данный момент остаются фиксированными. Это произошло по решению правления банка.
ОАО «Приорбанк» предоставляет кредиты на недвижимость под 14,5% годовых.
— Есть две ставки по кредитам: фиксированная и плавающая. Фиксированная составляет 14,5% годовых, и она не будет меняться на протяжении всего периода кредитования. Плавающая ставка зависит от СР. В первый год использования кредита ставка составит 13%, все последующие годы — СР + 4,5 п.п., — пояснили в колл-центре банка. — При этом на первичном рынке кредиты предоставляются под залог приобретаемой недвижимости, на вторичном — под залог и поручительство. Здесь еще важно учесть, что кредиты предоставляются для покупки или строительства квартиры или одноквартирного жилого дома (именно так должно быть прописано в техпаспорте объекта недвижимости).
ОАО «Белинвестбанк» предоставляет кредиты на недвижимость под 14,49% годовых.
— Процентная ставка по кредиту на покупку или строительство недвижимости привязана к ставке овернайт, — пояснили в колл-центре банка. — Процент по кредиту будет рассчитан по формуле 1,26×СКО. Значение ставки овернайт устанавливается НАцбанком, и сейчас оно составляет 11,5. Если СКО вырастет, то и процент по кредиту будет увеличен. Однако, если значение ставки овернайт снизится, то процент по кредиту останется неизменным.
ОАО «БПС-Сбербанк» предоставляет кредиты на недвижимость под 14,59% годовых.
— Сейчас БПС-Сбербанк предоставляет кредиты на недвижимость по нескольким программам: «Новоселье со Сбербанком», «Новоселье со Сбербанком с АйронИнвестПроект», «Новоселье со Сбербанком с Дана Холдингс», — пояснили в колл-центре банка. — «Новоселье со Сбербанком» предусматривает предоставление кредита под 14,59% годовых (СР+4,59 п.п.).
Совместная программа с «АйронИнвестПроект» включает кредит под 9,9% годовых в первые 11 месяцев предоставления и 14,59%, начиная с 12-го месяца.
Совместная программа с «Дана Холдингс» включает кредит под 9,9% в первые 16 месяцев и 14,59%, начиная с 17-го месяца использования кредита.
Комментарий специалиста: «Дальше снижения по кредитам не будет»
— На мой взгляд, такое снижение ставок по кредитам у всех крупных банков обусловлено снижением ставки основного источника кредитования — Беларусбанка. Чтобы быть конкурентноспособными, другие банки были вынуждены пойти на такие меры, — считает Вадим Иосуб. — Ставки по кредитам так или иначе привязаны к ставке рефинансирования или ставке овернайт, (которая, в свою очередь, привязана к СР). Ставка рефинансирования не менялась уже около года. Именно поэтому все ставки кредитно-депозитного рынка стоят на месте, колеблясь от месяца к месяцу незначительно. Все по сути топчутся на месте.
Предпосылок, что снижение будет продолжаться и дальше, сейчас нет. Более того, я не удивлюсь, если в августе проценты по кредитам на недвижимость вырастут на несколько десятых процентного пункта.
В свою очередь, такое незначительное колебание процентных ставок, на мой взгляд, никак не повлияет на рынок недвижимости. Здесь гораздо большее влияние имеет динамика роста реальных располагаемых доходов населения.
Что же касается тех банков, которые приостановили выдачу кредитов, то это связано, скорее всего, с собственными экономическими процессами банков. Здесь имеет значение стоимость и наличие ресурсов, которые они приобретают.
«У нас кредиты берут ответственные люди»
— У Нацбанка вызывает некоторые опасения темпы роста кредитования. Однако, на мой взгляд, на сегодняшний день это немного преувеличено. Сейчас нет неразрешимых финансовых проблем или угроз. Другое дело, что Нацбанка не хотелось бы, чтобы эти угрозы возникли бы в будущем, — считает Вадим Иосуб. — Год назад Нацбанк в мае обязал банки соотносить выплаты по кредитам с доходами — они не должны превышать 40%. Благодаря всем усилиям, кредиты физлицам растут, но темпы этого роста все же замедляются. При этом процент просроченных кредитов составляет порядка 0,3%. Это говорит о том, что у нас, с одной стороны, очень ответственные заёмщики, а с другой — банки не выдают кредиты кому попало. В отличие от кредитов предприятиям, ситуацию с кредитами физлицам сложно назвать проблемной.
«До конца года ставки по кредитам сильно не изменятся»
— Ставки по кредитам напрямую зависят от ставки рефинансирования. Ставка рефинансирования, в свою очередь, зависит от инфляции: реальной, ожидаемой и ощущаемой. Последние два показателя определяет население, и Нацбанк ежеквартально проводит опросы, чтобы выяснить уровень ощущаемой («какой вы сейчас ощущаете уровень инфляции?») и ожидаемой («какая будет инфляция через год») инфляции.
Нужно понимать, что уровень ощущаемой и ожидаемой инфляции у нас выше реальной более, чем в 2 раза. И это мешает снизить ставку рефинансирования. А значит, и ставки по кредитам до конца года останутся приблизительно на том же уровне. Конечно, если не случится какого-то чуда, и у нас цены резко не пойдут вниз.
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Вслед за Беларусбанком все крупнейшие банки снизили ставки по кредитам на недвижимость. Сейчас купить квартиру в Минске на первичном или вторичном рынке можно в...
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