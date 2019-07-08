Стало известно, кого Евросоюз пришлет новым послом в Беларусь

Источник материала: Tut.by

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини номинировала Дирка Шубеля на должность нового главы представительства ЕС в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба ЕСВД. Сейчас Шубель возглавляет управление Европейской службы внешних действий (ЕСВД) по России.



Дирк Шубель, фото: «Минский диалог»

Формально Шубель еще должен получить согласие Минска на назначение. После этого он сменит на посту главы предствительства ЕС Андреа Викторин, которая занимала этот пост с 2015 года. Сама Викторин отправится на аналогичную должность в Армению.

Шубель несколько раз приезжал в Беларусь в своей позапрошлой должности — начальника управления двустороннего сотрудничества со странами «Восточного партнерства» ЕСВД. Он возглавлял делегацию Евросоюза на встречах координационной группы «Беларусь-ЕС».

Дирк Шубель родился в 1965 году в Восточной Германии, однако большую часть жизни прожил в ФРГ. В Брюсселе он работал над включением Венгрии в ЕС. После этого он работал в представительстве Еврокомиссии в Украине и возглавлял представительство ЕС в Молдове.