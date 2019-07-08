Экс-посол Украины в Беларуси Безсмертный снова вошел в группу по урегулированию ситуации на Донбассе

Источник материала: Tut.by

Экс-посол Украины в Беларуси и бывший кандидат в президенты Роман Безсмертный снова будет работать в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Соответствующий указ сегодня подписал президент Украины.



Фото: Александр Косарев

Согласно указу, Роман Безсмертный будет работать в подгруппе по политическим вопросам.

Экс-посол уже входил в Трехстороннюю контактную группу, но в 2016 году вышел из Минского процесса, объяснив это тем, что Минские соглашения спасают от массовых жертв, но при этом не в состоянии (в заданном формате) сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

В интервью TUT.BY Роман Безсмертный говорил, что по международным правилам договоренности, подобные минским, должны быть заключены на нейтральной территории.

«Минск — не нейтральная территория, Минск — это территория нашего противника», — говорил Роман Безсмертный.

Напомним, недавно в контактную группу вернулся и экс-президент Украины Леонид Кучма , который вышел из нее в октябре прошлого года.