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Экс-посол Украины в Беларуси Безсмертный снова вошел в группу по урегулированию ситуации на Донбассе
09.07.2019 17:35 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Экс-посол Украины в Беларуси и бывший кандидат в президенты Роман Безсмертный снова будет работать в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Соответствующий
Согласно указу, Роман Безсмертный будет работать в подгруппе по политическим вопросам.
Экс-посол уже входил в Трехстороннюю контактную группу, но в 2016 году вышел из Минского процесса, объяснив это тем, что Минские соглашения спасают от массовых жертв, но при этом не в состоянии (в заданном формате) сдвинуть ситуацию с мертвой точки.
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«Минск — не нейтральная территория, Минск — это территория нашего противника», — говорил Роман Безсмертный.
Напомним, недавно в контактную группу вернулся и экс-президент Украины
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Экс-посол Украины в Беларуси Безсмертный снова вошел в группу по урегулированию ситуации на Донбассе
Недавно в контактную группу вернулся и экс-президент Украины Леонид Кучма, который вышел из нее в октябре прошлого года.
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