ВВП Беларуси: рост замедлился

Белорусская экономика развивается по инерционному сценарию, что вызывает риск замедления роста ВВП.

Об этом заявил замглавы Минэкономики Дмитрий Ярошевич на конференции рейтингового агентства Fitch 9 июля.

Напомним, за январь-май в Беларуси ВВП замедлился до 1%. По прогнозам властей, итоговая цифра роста белорусской экономики по 2019 году должна составить 4% после 3%-ного роста в 2018-м.

Ярошевич отметил, что сейчас «правительство придерживается макроэкономической сбалансированности, которая является основой для устойчивого экономического роста». Вместе с тем власти стараются повысить экономический потенциал, это у них получается медленно.

По словам чиновника, доля госсектора сокращается, и растет вклад производительного малого и среднего бизнеса в экономику, активно развивается ИТ-отрасль. Но для устойчивого роста экономики этого мало.

«Существует риск замедления экономического роста до 2,5% в случае сохранения инерционного сценария развития экономики, — сказал Ярошевич. — Сейчас совместно со Всемирным банком продолжается работа над дорожной картой повышения эффективности национальной экономики. Состав рабочей группы утвержден. Работа идет где-то не так быстро, как хотелось бы, поскольку мы должны учитывать и социальные факторы».

Ярошевич назвал пять направлений, по которым идет работа: содействие поддержке и развитию стабильного финансового сектора, повышение устойчивости государственных финансов, совершенствование политики управления госдолгом, повышение эффективности реального сектора, устойчивое обеспечение энергетическими услугами.

«Начиная с третьего квартала, ожидаем ускорения, такую динамику мы прогнозировали и ранее», - отметил Ярошевич.