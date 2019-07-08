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«Экспортная копилочка». Ввод в эксплуатацию калийного комбината под Любанью перенесли на 2023 год
09.07.2019 17:54 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Компания «Славкалий» ведет в штатном режиме работы по возведению калийного комбината в Любанcком районе. Об этом сообщил журналистам председатель совета директоров компании, российский бизнесмен Михаил Гуцериев
Объем инвестиций в возведение комбината в 2019 году составит 400 млн евро.
«Мы в этом году фактически вылезаем из земли по полному периметру. Идет строительство двух шахт. Одна шахта глубиной уже более 400 метров, вторая — 350. Думаю, через год полностью закончим строительство шахт», — сказал Гуцериев. «Через 2,5 года, к 2023-му, закончим строительство комбината и дадим первую продукцию», — добавил он.
Изначально ввод в эксплуатацию калийного комбината планировался на 2022 год. Однако в начале этого года стало известно, что «Славкалий»
Михаил Гуцериев назвал калийный проект под Любанью «новой экспортной копилочкой» для Беларуси. «Это хороший бизнес, это на 100 лет. Это всегда будет и никуда не уйдет», — сказал он. «Есть немного стран, где есть такие запасы калия. В Беларуси [практически] нет нефти, но к великому счастью у нее есть калий. Надо строить один, второй комбинаты. Идти на новые рынки, удешевлять производство и таким образом увеличивать экспортную выручку», — сказал российский бизнесмен.
Нежинский горно-обогатительный комбинат
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Компания «Славкалий» ведет в штатном режиме работы по возведению калийного комбината в Любанcком районе. Об этом сообщил журналистам председатель совета...
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