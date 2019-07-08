ВВП Беларуси: рост замедлился

Белорусская экономика развивается по инерционному сценарию, что вызывает риск замедления роста ВВП.

Об этом заявил замглавы Минэкономики Дмитрий Ярошевич на конференции рейтингового агентства Fitch 9 июля.

Ярошевич отметил, что сейчас «правительство придерживается макроэкономической сбалансированности, которая является основой для устойчивого экономического роста». Вместе с тем власти стараются повысить экономический потенциал, это у них получается медленно.

По словам чиновника, доля госсектора сокращается, и растет вклад производительного малого и среднего бизнеса в экономику, активно развивается ИТ-отрасль. Но для устойчивого роста экономики этого мало.

«Существует риск замедления экономического роста до 2,5% в случае сохранения инерционного сценария развития экономики, — сказал Ярошевич. — Сейчас совместно со Всемирным банком продолжается работа над дорожной картой повышения эффективности национальной экономики. Состав рабочей группы утвержден. Работа идет где-то не так быстро, как хотелось бы, поскольку мы должны учитывать и социальные факторы».

Ярошевич назвал пять направлений, по которым идет работа: содействие поддержке и развитию стабильного финансового сектора, повышение устойчивости государственных финансов, совершенствование политики управления госдолгом, повышение эффективности реального сектора, устойчивое обеспечение энергетическими услугами.

«Начиная с третьего квартала, ожидаем ускорения, такую динамику мы прогнозировали и ранее», - отметил Ярошевич.

По данным Белстата, за январь-апрель ВВП в текущих ценах составил 39,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 101,4% к уровню января-апреля 2018 года. Индекс-дефлятор ВВП в январе – апреле 2019 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 105,7%.

Напомним, ВВП Беларуси за 5 месяцев 2019 года увеличился по отношению к аналогичному период у 2018-го на 1% и составил 49,2 млрд рублей.