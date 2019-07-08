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ВВП Беларуси: рост замедлился
09.07.2019 17:53 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Белорусская экономика развивается по инерционному сценарию, что вызывает риск замедления роста ВВП.
Об этом заявил замглавы Минэкономики Дмитрий Ярошевич на конференции рейтингового агентства Fitch 9 июля.
Ярошевич отметил, что сейчас «правительство придерживается макроэкономической сбалансированности, которая является основой для устойчивого экономического роста». Вместе с тем власти стараются повысить экономический потенциал, это у них получается медленно.
По словам чиновника, доля госсектора сокращается, и растет вклад производительного малого и среднего бизнеса в экономику, активно развивается ИТ-отрасль. Но для устойчивого роста экономики этого мало.
«Существует риск замедления экономического роста до 2,5% в случае сохранения инерционного сценария развития экономики, — сказал Ярошевич. — Сейчас совместно со Всемирным банком продолжается работа над дорожной картой повышения эффективности национальной экономики. Состав рабочей группы утвержден. Работа идет где-то не так быстро, как хотелось бы, поскольку мы должны учитывать и социальные факторы».
Ярошевич назвал пять направлений, по которым идет работа: содействие поддержке и развитию стабильного финансового сектора, повышение устойчивости государственных финансов, совершенствование политики управления госдолгом, повышение эффективности реального сектора, устойчивое обеспечение энергетическими услугами.
«Начиная с третьего квартала, ожидаем ускорения, такую динамику мы прогнозировали и ранее», - отметил Ярошевич.
По данным Белстата, за январь-апрель ВВП в текущих ценах
Напомним, ВВП Беларуси за 5 месяцев 2019 года
По оценке Минэкономики, ВВП Беларуси в 2019 году составит $61 млрд,
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Белорусская экономика развивается по инерционному сценарию, что вызывает риск замедления роста ВВП. Об этом заявил замглавы Минэкономики Дмитрий Ярошевич на...
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