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Что думают о Лукашенко ровесники его президентства и его самого

10.07.2019 07:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ровно 25 лет назад Беларусь узнала имя своего первого и пока что единственного президента. В рамках проекта «Четверть века» мы поговорили с ровесниками победы Лукашенко на выборах 1994 года и ровесниками самого президента об их отношении к главе государства. Разница между нашими героями — около 40 лет, но их взгляды на эти 25 лет не так уж и отличаются. 

«Четверть века» — спецпроект TUT.BY об итогах 25-летнего правления Александра Лукашенко, который выиграл свои первые президентские выборы 10 июля 1994 года. Мы посмотрим, что он сделал с тех пор, как он изменил Беларусь. У нас нет задачи восхвалять или очернять политику президента, 25 лет — достаточно, чтобы каждый сам сделал свои выводы. Мы лишь попробуем честно разобраться, что произошло.

 
 
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Целое поколение успело вырасти за четверть века, которые Беларусью управляет Александр Лукашенко. В юбилей его первой победы на выборах мы опросили этих людей и...
 
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