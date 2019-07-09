Что думают о Лукашенко ровесники его президентства и его самого

Источник материала: Tut.by

Ровно 25 лет назад Беларусь узнала имя своего первого и пока что единственного президента. В рамках проекта « Четверть века » мы поговорили с ровесниками победы Лукашенко на выборах 1994 года и ровесниками самого президента об их отношении к главе государства. Разница между нашими героями — около 40 лет, но их взгляды на эти 25 лет не так уж и отличаются.

«Четверть века» — спецпроект TUT.BY об итогах 25-летнего правления Александра Лукашенко, который выиграл свои первые президентские выборы 10 июля 1994 года. Мы посмотрим, что он сделал с тех пор, как он изменил Беларусь. У нас нет задачи восхвалять или очернять политику президента, 25 лет — достаточно, чтобы каждый сам сделал свои выводы. Мы лишь попробуем честно разобраться, что произошло.