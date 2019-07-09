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Что думают о Лукашенко ровесники его президентства и его самого
10.07.2019 07:51 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ровно 25 лет назад Беларусь узнала имя своего первого и пока что единственного президента. В рамках проекта «
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Целое поколение успело вырасти за четверть века, которые Беларусью управляет Александр Лукашенко. В юбилей его первой победы на выборах мы опросили этих людей и...
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