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Украина сократила на четверть импорт бензинов из Беларуси. Выпавшие объемы заместила Литва

10.07.2019 09:07 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Импорт бензинов из Беларуси по итогам первого полугодия 2019 года Украина  сократила на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (на 104 тыс. тонн) до 315 тыс. тонн. При этом общий объем украинского рынка за этот период снизился всего на 2,5% (на 24 тыс. тонн), сообщили enkorr в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.


Снижение объема поставок из Беларуси в первую очередь произошло за счет переориентации ряда операторов, среди которых крупнейший получатель бензинов компания ОККО, на импорт топлива из Литвы.

ОККО по итогам первого полугодия сократила закупки бензинов у белорусских производителей на 39% (на 45 тыс. т) — со 116,4 до 71,4 тыс. т. При этом поставки от НПЗ группы Orlen за этот период выросли почти в 2,9 раза (на 43,6 тыс. т) — с 22,9 до 66,5 тыс. т.

Переориентировалась на литовские бензины и компания Amic. Она сократила закупку у Беларуси на 63% (на 13,8 тыс. т) с 21,8 до 8 тыс. т и увеличила импорт из Литвы в 4 раза (на 16,1 тыс. т) — с 5,5 тыс. т до 21,6 тыс. т.

В два раза сократил импорт из Беларуси и WOG — с 89 до 44 тыс. т. Эти объемы компания частично заместила за счет увеличения закупки бензинов в украинских производителей.

Таким образом доля белорусских бензинов в балансе украинского рынка в первом полугодии снизилась до 34% с 44% за аналогичный период прошлого года.

Импорт бензинов из Литвы за первое полугодие увеличился на 79% (на 66,6 тыс. т), до 150,8 тыс. т. Доля литовских бензинов в балансе рынка выросла с 9% в первом полугодии 2018 г. до 16,3% в первом полугодии этого года.

Весной текущего года Беларусь ограничивала поставки моторного топлива на экспорт из-за возникших сложностей с «грязной» российской нефтью.

В первом полугодии 2019 года в Украину импортировано 2,77 млн т дизельного топлива, что на 9% превышает объем аналогичного периода прошлого года (2,53 млн т). Украинская «дочка» Белорусской нефтяной компании опустилась на третью строчку среди поставщиков, потеряв в объеме 28% или 101 тыс. т. От закупки белорусского дизеля через «БНК-Украина» отказались WOG и ОККО.

Вместе с тем, по итогам 5 месяцев 2019 года, по данным «Консалтинговой группы А-95», Мозырский и Новополоцкий НПЗ отгрузили в Украину 844 тыс. т ДТ (32% от баланса рынка), за весь 2018 год — 2,15 млн т (33%).

Ранее сообщалось, что на украинском рынке дизтоплива доминирует российский ресурс. Поставки идут в том числе через нефтепродуктопровод «ПрикарпатЗападтранс», половину которого купил белорусский бизнесмен Николай Воробей.

 
 
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Доля литовских бензинов в балансе рынка выросла с 9% в первом полугодии 2018 г. до 16,3% в первом полугодии этого года.
 
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