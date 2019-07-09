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В Беларуси завершается уборка озимого ячменя

10.07.2019 09:23 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

В Беларуси завершается уборка озимого ячменя
Фото из архива

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси завершается уборка озимого ячменя, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативные данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По информации на 10 июля, озимый ячмень убран на 95,5% площадей. Его намолочено 51,2 тыс. т, урожайность составляет 43,3 ц/га (в прошлом году на аналогичную дату она была на уровне 28,6 ц/га).

Кроме того, завершается уборка озимой сурепицы на зерно - задание выполнено на 99,1%. Намолот составил 32,4 тыс. т, урожайность - 10,3 ц/га, что на 1,13 центнера больше, чем в прошлом году.

Аграрии убрали 41,3% площадей озимого рапса на зерно. Намолот составляет 215,5 тыс. т, урожайность - 16,4 ц/га.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси завершается уборка озимого ячменя, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативные данные Министерства сельского хозяйства и...
 
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