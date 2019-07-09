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"Работают в три смены". На стройплощадке ЖК «Аркадия» начались активные работы - ФОТОФАКТ

10.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Один из самых известных долгостроев столицы ЖК «Аркадия» в границах ул. Богдановича — Амурской — Тургенева — Тиражной стремится к тому, чтобы в скором времени наконец-то перейти в категорию готовых объектов. Сейчас активно ведутся строительные работы на высотной части комплекса. Однако дата ввода домов в эксплуатацию до сих пор неизвестна. Но держатели облигаций "Тамбаза" уже очень ждут свои квартиры в Минске.

"Работают в три смены". На стройплощадке ЖК «Аркадия» начались активные работы - ФОТОФАКТ
"Работают в три смены". На стройплощадке ЖК «Аркадия» начались активные работы - ФОТОФАКТ

Как выглядит стройка сейчас

На данный момент видно, что завершаются строительные работы на верхних этажах третьей высотки. Это 2-я очередь запланированного проектом строительства, первые жилые дома были заселены еще в 2015 году.

"Работают в три смены". На стройплощадке ЖК «Аркадия» начались активные работы - ФОТОФАКТ
"Работают в три смены". На стройплощадке ЖК «Аркадия» начались активные работы - ФОТОФАКТ
"Работают в три смены". На стройплощадке ЖК «Аркадия» начались активные работы - ФОТОФАКТ
"Работают в три смены". На стройплощадке ЖК «Аркадия» начались активные работы - ФОТОФАКТ

Жильцы дома напротив довольно спокойно реагируют на возобновившийся строительный шум по соседству. 

— Насчет круглосуточных работ не уверен, но по выходным строители точно работают, — рассказал житель соседнего дома. — Строительный шум не напрягает, окна моей квартиры выходят на обратную сторону здания. Но рано или поздно этот дом все равно должны были достроить, так что все нормально.

О том, что строители работают в несколько смен, рассказал и один из рабочих, трудящихся на объекте. Несколько раз уточнив, что комментарий будет неофициальным, он рассказал, что "есть команды строителей, которые работают обычный восьмичасовой день, а есть команды, которые работают посменно, в том числе и ночью. При этом сказать, сколько всего работников сейчас на стройке, трудно, но, по его мнению, на этот объект брошены все силы Стройтреста №4". 

"Работают в три смены". На стройплощадке ЖК «Аркадия» начались активные работы - ФОТОФАКТ
"Работают в три смены". На стройплощадке ЖК «Аркадия» начались активные работы - ФОТОФАКТ
"Работают в три смены". На стройплощадке ЖК «Аркадия» начались активные работы - ФОТОФАКТ

Что планировалось построить

Жилой комплекс состоит из 5 жилых домов: трех 26-этажных домов-свечек и двух многоподъездных 15-этажных домов. Материал стен — железобетонный каркас, утепленный термошубой. Планировалось, что к 2017 году все дома будут введены в эксплуатацию. Всего на территории комплекса должно быть построено 1540 квартир разной площади. Кроме этого здесь предусмотрены подземные паркинги на 850 машиномест, также есть и наземные гостевые парковки. 

Планировалось, что будет построена и амбулатория, которая будет обслуживать население микрорайона.

Проект включал создание торговых площадей более чем на 20 тыс. кв.м. Стоимость одного кв.м ЖК «Аркадия» в 2015 году начиналась от $1000 в зависимости от типа помещения, общей площади квартиры, а также сроков оплаты.

При строительстве жилого комплекса «Аркадия» был впервые применен ранее не использовавшийся в нашей стране механизм привлечения инвестиций путем реализации жилищных облигаций. Застройщик предложил вариант приобретения новостройки, который впоследствии был принят как альтернатива долевому строительству.


"Работают в три смены". На стройплощадке ЖК «Аркадия» начались активные работы - ФОТОФАКТ

"Работают в три смены". На стройплощадке ЖК «Аркадия» начались активные работы - ФОТОФАКТ

"Работают в три смены". На стройплощадке ЖК «Аркадия» начались активные работы - ФОТОФАКТ

Восстанавливаем хронологию событий

В ноябре 2017 года сообщалось, что долгострой "Тамбаза" находится под контролем властей. Срок возведения домов перенесен до конца 2018 года.

В декабре 2017 года стройка поменяла подрядчика. Тогда им стало ООО «ГруппАртМонтаж». По заверениям генерального директора «Тамбаза» Александра Овсянникова, стройка должна была возобновиться в декабре.

В декабре 2018 года Мингорисполком подписал решение изъять земельный участок с недостроенными объектами ЖК «Аркадия» у «Тамбаза». Объект передали УКСу Советского района. Генеральным подрядчиком назначили ОАО «Стройтрест № 4». Правда, людям, возможно, придется доплатить еще по 30-50% от уже внесенных сумм за свои квартиры. 

В феврале 2019 года стали известны результаты государственной экспертизы комплекса. Тогда заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский рассказал, что две организации — Белремстройпроект и НИПТИС им. С. Атаева — завершили обследование недостроенных объектов жилого комплекса:

— По результатам обследования 4-й очереди несущая способность каркаса здания подтверждается, монолит соответствует расчетным нагрузкам. По 2-й очереди окончательное заключение еще не подготовлено, но предварительно известно, что особых вопросов по конструктиву также нет, вероятнее всего, дополнительное усиление высотки не потребуется. 

"Работают в три смены". На стройплощадке ЖК «Аркадия» начались активные работы - ФОТОФАКТ
"Работают в три смены". На стройплощадке ЖК «Аркадия» начались активные работы - ФОТОФАКТ
"Работают в три смены". На стройплощадке ЖК «Аркадия» начались активные работы - ФОТОФАКТ

В марте 2019 года «тамбазовцы» вышли на пикет к зданию Мингорисполкома. Люди не хотели доплачивать за окончание стройки и ждать. В ответ Анатолий Сивак заявил, что ведется разработка проектно-сметной документации, в которой будут учтены все недостатки, как допущенные в процессе строительства, так и возникшие из-за остановки работ и отсутствия консервации:

— Также специалисты изучают предложения держателей жилищных облигаций по встроенным помещениям и прочему. Когда документация пройдет экспертизу и будет известна итоговая сумма, необходимая для завершения строительства, с будущими новоселами организуют встречу, где обсудят все возможные варианты, рассмотрят отдельно ситуацию каждой семьи.


"Работают в три смены". На стройплощадке ЖК «Аркадия» начались активные работы - ФОТОФАКТ
"Работают в три смены". На стройплощадке ЖК «Аркадия» начались активные работы - ФОТОФАКТ

В мае 2019 года стало известно, что для жилого комплекса «Аркадия» завершается разработка проектной документации по строительству 2-й очереди.

УКС начнет определять стоимость «квадрата», когда получит от Главной государственной строительной экспертизы заключения, утверждающие стоимость строительства объектов.

Одновременно продолжают разрабатывать проект 4-й очереди строительства, куда должна войти амбулатория. Проектные и строительные работы по амбулатории оплатят из бюджета Минска.

В июне 2019 года Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего гендиректора «Тамбаза» Льва Хаютина. Было установлено, что бывший генеральный директор СООО «Тамбаз» в нарушение установленного порядка использования денежных средств, привлеченных посредством выпуска и реализации жилищных облигаций, предназначенных для финансирования строительства ЖК «Аркадия», расходовал данные средства на исполнение обязательств общества по строительству другого жилого дома, а также на оплату строительных материалов и строительно-монтажных работ на иных объектах строительства данного общества.


"Работают в три смены". На стройплощадке ЖК «Аркадия» начались активные работы - ФОТОФАКТ
"Работают в три смены". На стройплощадке ЖК «Аркадия» начались активные работы - ФОТОФАКТ

Realt.by будет следить за развитием событий.

 
Теги: Минск
 
 
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Один из самых известных долгостроев столицы ЖК «Аркадия» в границах ул. Богдановича — Амурской — Тургенева — Тиражной стремится к тому, чтобы в скором времени...
 
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