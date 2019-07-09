"Работают в три смены". На стройплощадке ЖК «Аркадия» начались активные работы - ФОТОФАКТ

Жильцы дома напротив довольно спокойно реагируют на возобновившийся строительный шум по соседству.

— Насчет круглосуточных работ не уверен, но по выходным строители точно работают, — рассказал житель соседнего дома. — Строительный шум не напрягает, окна моей квартиры выходят на обратную сторону здания. Но рано или поздно этот дом все равно должны были достроить, так что все нормально.

О том, что строители работают в несколько смен, рассказал и один из рабочих, трудящихся на объекте. Несколько раз уточнив, что комментарий будет неофициальным, он рассказал, что "есть команды строителей, которые работают обычный восьмичасовой день, а есть команды, которые работают посменно, в том числе и ночью. При этом сказать, сколько всего работников сейчас на стройке, трудно, но, по его мнению, на этот объект брошены все силы Стройтреста №4".