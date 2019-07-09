Лукашенко вручил генеральские погоны начальнику «учебки» в Печах, замминистра ЧС и главам областных СК

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко во Дворце Независимости на церемонии чествования выпускников, окончивших военные учебные заведения с отличием, и высшего офицерского состава вручил генеральские погоны нескольким офицерам Министерства обороны и замминистра по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба президента.





Обращаясь к выпускникам президент подчеркнул важность мира и спокойствия на белорусской земле в эпоху глобальной военной нестабильности.

«На вас возлагается ответственность за мир и спокойствие на белорусской земле в эпоху глобальной военной нестабильности, — сказал президент. — В период, когда международная система безопасности находится под угрозой разрушения. Это вызовы, которые вы должны объективно оценивать и которым должны быть готовы противостоять».

Александр Лукашенко подчеркнул, что профессионализм офицеров, их высокие моральные качества и стремление самоотверженно защищать свою землю являются гарантией мирной и созидательной жизни белорусского государства.

Задачи, которые ставит государство перед высшим офицерским составом, остаются неизменными: для сотрудников органов внутренних дел — защита личности, общества и страны от любых преступных посягательств, для сотрудников МЧС — ответственность за безопасность жизни и деятельности человека, профилактика и предупреждение бытовых происшествий и техногенных катастроф. В зоне их особого внимания также находится эксплуатация Белорусской атомной электростанции.

«От выпускников-пограничников с учетом возрастания негативных факторов, связанных с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой, требуется поддержание высокого уровня боевой готовности, умение адекватно реагировать на развитие обстановки в пограничной сфере», — отметил президент.

Обращаясь к сотрудникам спецслужб, глава государства подчеркнул необходимость сосредоточить усилия на нейтрализации проявлений терроризма и экстремизма, разжигания национальной и религиозной вражды в обществе, принять меры по недопущению нанесения экономического ущерба стране.

В торжественной обстановке погоны генерал-майора получили начальник управления Следственного комитета по Гомельской области Сергей Паско, начальник управления Следственного комитета по Могилевской области Андрей Лис, первый заместитель командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел — начальник штаба Игорь Бурмистров, начальник управления внутренних дел Гомельского облисполкома Александр Васильев.

Президент также вручил погоны генерал-майора начальнику 72-го гвардейского объединенного учебного центра Вооруженных Сил Владиславу Будику, помощнику Министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах — начальнику главного управления идеологической работы Министерства обороны Леониду Касинскому, начальнику связи Вооруженных Сил — начальнику управления связи Генерального штаба Олегу Мищенко, заместителю Министра по чрезвычайным ситуациям Анатолию Долголевцу.

Выпускникам Лукашенко вручил им специальные листы об объявлении Благодарности президента Беларуси.