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Глава ЕАБР восхитился БелАЗом и лирично прокомментировал интерес к покупке Белинвестбанка

10.07.2019 11:48 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава Евразийского банка развития Андрей Бельянинов видит белорусский БелАЗ потенциальным глобальным проектом ЕАЭС, каким для Евросоюза стал Airbus. Об этом он заявил на онлайн брифинге для журналистов.

«Надеюсь восстановить в полном объеме сотрудничество с БелАзом. Это как Airbus в ЕС — почему бы ему не стать символом евразийского сотрудничества», — отметил Бельянинов.

Он рассказал, как побывал на предприятии в впечатлилися новым БелАЗом грузоподъемностью 450 тонн.

А вот вопрос о зависшем последнем транше кредита ЕФСР на 200 млн долларов остался без ответа. «Мы только его (ЕФСР — ред.) управляющая компания. И я даже не член Совета фонда», — уточнил глава ЕАБР.

Он отметил, что на майской встрече с ним тот же вопрос про 200 млн долларов задавал и премьер-министр Беларуси Сергей Румас. «Я дал ему такой же ответ. Он сказал, что хочет, чтобы я донес белорусскую позицию (до ЕФСР — ред.). Я сделал это очень педантично», — заверил он.

А вот Интерес к приватизации ЕАБР к участию в приватизации Белинвестбанка Бельянинов прокомментировал фразой «речка движется и не движется».

«Мы своих позиций не поменяли и по-прежнему мы заинтересованы в этой сделке. Может, отпуска, может, другой (потенциальный) акционер — ЕБРР. Мы по-прежнему заинтересованы в этой сделке», — подчеркнул он.

Напомним, в мае 2019 года после встречи Румаса с Бельяниновым стало известно, что «прорабатываются вопросы по участию ЕАБР в акционерном капитале Белинвестбанка. Эта новость очень сильно удивила наблюдателей, учитывая что 4 года назад белорусские власти подписали предприватизационное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития и уже было вышли на финишную прямую.

Как рассказали тогда два источника TUT.BY в банковских кругах, около месяца назад белорусские власти направили мандатное письмо в ЕАБР с предложением войти в акционерный капитал Белинвестбанка. Однако другой собеседник, участвующий в переговорном процессе, уверяет, что это «ЕАБР сам обмолвился насчет Белинвестбанка, но пока нет конкретики с их стороны».

Пикантность истории в том, что в 2015 году ЕБРР и правительство Беларуси подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает продажу государством к 2020 году контрольного пакета акций ОАО «Белинвестбанк» — четвертого по величине банка страны. До этого ЕБРР планировал приобрести 20−25% акций белорусского банка.

За прошедшее время европейский банк предоставил Белинвестбанку предприватизационное финансирование в размере около 100 млн долларов. Уже примерно год стороны обсуждают возможную конфигурацию сделки.

 
Теги: Новости
 
 
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Глава Евразийского банка развития Андрей Бельянинов видит белорусский БелАЗ потенциальным глобальным проектом ЕАЭС, каким для Евросоюза стал Airbus. Об этом он...
 
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