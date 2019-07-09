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Научим продавать, пригласим на работу. TUT.BY открыл вакансию
10.07.2019 09:00 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Отдел активных продаж Белорусского портала TUT.BY
Что вы получите от тренинга?
Эксперты и практики в сфере продаж проведут теоретические и практические занятия, в результате которых вы:
Тренинг состоит из двух этапов:
1 этап: 17 июля, с 18.30 до 20.00
Евгений Вяткин (совладелец ГК «Pro Retail», автор «Школы продаж Евгения Вяткина») прочтет вводную лекцию о профессии продавца:
2 этап: 19, 20 и 21 июля, с 09.00 до 18.00
Эксперт и практик в области активных B2B продаж, внутренний бизнес-тренер по продажам Белорусского портала TUT.BY с опытом работы более 12 лет Анна Шалырина проведет насыщенный тренинг и подарит слушателям огромный багаж знаний в области переговоров и продаж.
Как получить место на тренинге?
Для участия в мероприятии мы выберем всего 10 соискателей. Чтобы стать 1 из 10 счастливчиков и получить свой шанс работать в команде TUT.BY:
Далее HR-специалисты свяжутся с вами и проведут телефонное интервью. Если вы получите свое ДА в ответ, то ждите приглашение на тренинг по продажам.
Станьте частью TUT.BY!
Успешных и активных участников тренинга, проявивших всю свою мощь, навыки и потенциал, ждет финальное интервью и работа в команде TUT.BY:
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Отдел активных продаж Белорусского портала TUT.BY набирает людей к себе в команду! Мы не будем проводить десять этапов собеседования и просить вас продать ручку. У...
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