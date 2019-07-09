Научим продавать, пригласим на работу. TUT.BY открыл вакансию

Источник материала: Tut.by

Отдел активных продаж Белорусского портала TUT.BY набирает людей к себе в команду ! Мы не будем проводить десять этапов собеседования и просить вас продать ручку. У нас есть более интересное предложение — участие в эффективном обучающем тренинге портала. Мы оценим соискателей по тому, как они работают на этом мероприятии, и сделаем предложение о работе. Но даже если вы не получите места в команде, то время не будет потрачено зря — вы унесете массу новых и полезных знаний. Итак, как попасть на тренинг и чего от него ждать, рассказываем дальше.





Что вы получите от тренинга?

Эксперты и практики в сфере продаж проведут теоретические и практические занятия, в результате которых вы:

Научитесь говорить и договариваться. 3 дня прокачки навыка переговорщика.

3 дня прокачки навыка переговорщика. Поймете, как продавать и что продавать. На реальных рабочих кейсах в сегменте B2B вы увидите возможность применения 7-ступенчатой модели продаж.

На реальных рабочих кейсах в сегменте B2B вы увидите возможность применения 7-ступенчатой модели продаж. Узнаете, как учиться играючи. Проведете много деловых игр, где каждый сможет раскрыть свой потенциал.

Тренинг состоит из двух этапов:

1 этап: 17 июля, с 18.30 до 20.00

Евгений Вяткин (совладелец ГК «Pro Retail», автор «Школы продаж Евгения Вяткина») прочтет вводную лекцию о профессии продавца:

Какие знания, умения и навыки влияют на доход продавца?

Просто о сложном: как сделать успешную карьеру в продажах с нуля?

Почему одни достигают успеха в продажах, а другие нет?

2 этап: 19, 20 и 21 июля, с 09.00 до 18.00

Эксперт и практик в области активных B2B продаж, внутренний бизнес-тренер по продажам Белорусского портала TUT.BY с опытом работы более 12 лет Анна Шалырина проведет насыщенный тренинг и подарит слушателям огромный багаж знаний в области переговоров и продаж.

Как получить место на тренинге?

Для участия в мероприятии мы выберем всего 10 соискателей. Чтобы стать 1 из 10 счастливчиков и получить свой шанс работать в команде TUT.BY:

откликнитесь на вакансию ;

; ответьте на несколько вопросов на мотивацию;

дайте нам время до 15 июля.

Далее HR-специалисты свяжутся с вами и проведут телефонное интервью. Если вы получите свое ДА в ответ, то ждите приглашение на тренинг по продажам.

Станьте частью TUT.BY!





Успешных и активных участников тренинга, проявивших всю свою мощь, навыки и потенциал, ждет финальное интервью и работа в команде TUT.BY:

Работа в офисе с одной из лучших в городе панорам.

Действительно крутые проекты и экспертный коллектив.

Неиссякаемые свежее печенье / фрукты / ароматный кофе / бодрящий чай.

Мини-тренажерка с массажным креслом прямо за стенкой рабочего места.

Масса увлекательных корпоративных и обучающих мероприятий.

Официальное трудоустройство и все социальные плюшки.