Стали известны основные кредиторы «Евроторга» и бюджет «Удачи в придачу» за 2 года

Источник материала: Tut.by

9 июля «Евроторг», крупнейший продовольственный ритейлер в Беларуси, завершил размещение на Московской бирже выпуска пятилетних облигаций объемом 5 млрд российских рублей (эквивалентно 80 млн долларов). Информация об этом размещена на сайте биржи.



Фото: Олег Киндар

Спрос на облигации превысил предложение более чем вдвое и составил около 13 млрд рублей. Ставка купона — 10,95%, что соответствует доходности в 11,41% годовых.

— Удачное дебютное размещение облигаций в российских рублях стало еще одной важной вехой для «Евроторга». Данный выпуск является для нас дополнительным источником долгосрочного необеспеченного финансирования. В результате такой сделки компания получает более гибкий график погашения и увеличивает среднюю срочность долгового портфеля. Мы гордимся тем, что прокладываем путь Беларуси на международные рынки капитала, на этот раз благодаря повторному открытию привлекательного российского рынка. Надеемся, что наш результат будет позитивным примером для других белорусских заемщиков, которые выйдут на рынок в будущем, — прокомментировал гендиректор «Евроторга» Андрей Зубков.

Накануне размещения компания провела презентацию для инвесторов. TUT.BY стали известны некоторые детали данной встречи.

Долг «Евроторга» составляет 573 млн долларов. 50% задолженности приходится на евробонды (в 2017 году разместил на Ирландской фондовой бирже бумаги на 350 млн долларов), 28% — на Беларусбанк, 6% — на БПС-Сбербанк, 4% — на Европейский банк реконструкции и развития, оставшиеся 10% — на других кредиторов, говорится в презентации для инвесторов.

Согласно оценкам ритейлера, после размещения облигаций на Московской бирже качество портфеля улучшилось, средний срок погашения увеличится с 3,7 до 4,1 года. В структуре долгового портфеля «Евроторга» заимствования в долларах сократятся с 50% до 48%, в белорусских рублях — с 41% до 37%, в евро — с 4% до 1%, а вот в российских рублях вырастут с 5% до 14%. Доля необеспеченного финансирования вырастет с 52 до 65%. 63% заимствований будут с фиксированной ставкой.

Пик выплат по долгам приходится на 2022−2024 годы.

«Евроторг» является крупнейшим ритейлером в Беларуси с 19-процентной долей рынка розничной торговли продуктами питания. По состоянию на июнь компания управляла 989 магазинами различных форматов (гипермаркеты, супермаркеты и магазины «у дома») в сегментах продовольственных товаров («Евроопт» и «Хит!») и дрогери («Магия»). 42% площадей находится в собственности компании. В 2018 году выручка «Евроторга» по МСФО составила 4,5 млрд белорусских рублей (2,2 млрд долларов). В компании работает более 40 тысяч сотрудников. «Евроторг» является одним из крупнейших налогоплательщиков Беларуси.

Логистическая инфраструктура представлена 4 распределительными центрами и 3 складами общей площадью 112,1 тыс. кв м. Автопарк состоит из 240 машин. Это позволяет более 50% поставок обеспечивать собственным транспортом. Деятельность компании обеспечивает ИТ-платформа собственной разработки.

За 25 лет в развитие ритейлера было вложено более 1 млрд долларов, говорится в презентации.

Высокая устойчивость валовой маржи обеспечивается за счет весомой доли отечественных товаров (75% ассортимента), что ограничивает влияние изменения курсов валют. Кроме того, растет доля высокомаржинальных категорий (собственные торговые марки занимают 11,9%, собственное производство — 11,7%, непродовольственные товары — 8%). Плюс сказывается «рост закупочной силы за счет увеличения масштаба компании». «В периоды девальвации рубля рост расходов на аренду компенсируется снижением расходов на персонал», говорится в презентации компании.

В ходе встречи с инвесторами было заявлено, что «Евроторг» перешел к низкозатратной стратегии роста. Магазины стали открываться на арендованных площадях, фокус сделан на формате «магазина у дома». Расходы на поддержание и модернизацию торговых объектов «находятся на умеренном уровне».

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Основными акционерами компании является Сергей Литвин и Владимир Василько. В 2015—2016 годах дивиденды не распределялись. В 2017 году они составили 8,840 млн евро (19% от чистой прибыли), в 2018 году — 5,758 млн евро (21%), говорится в материалах для инвесторов.

На рекламу и продвижение ритейлер в 2017—2018 годах тратил около 1% от выручки, следует из презентации. «Рост расходов на маркетинг полностью компенсируется ростом маркетинговых доходов», утверждают в компании. Доходы от маркетинга в 2018 году составили 1,7% от выручки.

Стало известно, что общий призовой фонд лотерейной игры «Удача в придачу» с февраля 2016 года по октябрь 2018 года составил 22 млн долларов. За это время было разыграно 70 квартир и 281 автомобиль. А количество уникальных участников лотереи составило 2,2 млн человек.