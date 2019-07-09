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Посол Беларуси в Латвии: Мы готовы вообще снять визы. Но только на взаимной основе

10.07.2019 12:18 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь готова отменить визы для иностранных туристов, но только на взаимной основе. В частности, для европейских туристов, если Евросоюз отменит визы для белорусов. Об этом в интервью латышскому журналу «Открытый город» заявил посол Беларуси в Латвии Василий Маркович.


Фото: latvia.mfa.gov.by

Дипломат считает, что Беларусь сегодня делает многое, чтобы стать более открытой для Евросоюза.

«Во-первых, мы ведем переговоры с Еврокомиссией по упрощению визовых
процедур, и это соглашение скоро будет подписано. Но уже сейчас для граждан почти 80
стран, прибывающих в Минск через аэропорт, открыт безвизовый режим на
30 дней. Многие, пользуясь этим, отдыхают в наших санаториях. В том числе некоторые послы, которые работают в Латвии. Сейчас речь идет о том, чтобы этот 30-дневный безвизовый въезд разрешить и для наземного транспорта — железной дороги и автотранспорта. Мы готовы вообще снять визы. Но только на взаимной основе», — заявил Маркович.

Дипомат отмечает: Беларусь много экспортирует в ЕС, получает средства от Евросоюза на развитие, активно участвует в «Восточном партнерстве». А «гуманитарная миссия» официального Минска в урегулировании ситуации в Украине, считает посол, позволила ЕС посмотреть на Беларусь иначе.

«Да, Евросоюз ее оценил, на нас посмотрели под другим углом. Мы рады, что в рамках „Восточного партнерства“ было тоже признано — мы дружим не против кого-то, а ради чего-то — чтобы поднять экономику, сбалансировать ее, развивать торговлю. Надо показать людям конкретный результат, почему и для чего мы пошли на это партнерство. Поначалу Российская Федерация несколько ревниво отнеслась к нашему участию в „Восточном партнерстве“. Но когда появилась конструктивная позиция, отношение поменялось», — рассказал Василий Маркович.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас для граждан почти 80 стран, прибывающих в Минск через аэропорт, открыт безвизовый режим на 30 дней.
 
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