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Посол Беларуси в Латвии: Мы готовы вообще снять визы. Но только на взаимной основе
10.07.2019 12:18 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь готова отменить визы для иностранных туристов, но только на взаимной основе. В частности, для европейских туристов, если Евросоюз отменит визы для белорусов. Об этом в
Дипломат считает, что Беларусь сегодня делает многое, чтобы стать более открытой для Евросоюза.
«Во-первых, мы ведем переговоры с Еврокомиссией по упрощению визовых
Дипомат отмечает: Беларусь много экспортирует в ЕС, получает средства от Евросоюза на развитие, активно участвует в «Восточном партнерстве». А «гуманитарная миссия» официального Минска в урегулировании ситуации в Украине, считает посол, позволила ЕС посмотреть на Беларусь иначе.
«Да, Евросоюз ее оценил, на нас посмотрели под другим углом. Мы рады, что в рамках „Восточного партнерства“ было тоже признано — мы дружим не против кого-то, а ради чего-то — чтобы поднять экономику, сбалансировать ее, развивать торговлю. Надо показать людям конкретный результат, почему и для чего мы пошли на это партнерство. Поначалу Российская Федерация несколько ревниво отнеслась к нашему участию в „Восточном партнерстве“. Но когда появилась конструктивная позиция, отношение поменялось», — рассказал Василий Маркович.
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Сейчас для граждан почти 80 стран, прибывающих в Минск через аэропорт, открыт безвизовый режим на 30 дней.
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