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Нацбанк обещает низкую инфляцию

10.07.2019 13:25 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Национальном банке Беларуси полагают, что факторы, подталкивающие инфляцию, ослабевают, что позволяет рассчитывать на низкий уровень инфляции в стране.

Как сообщил сегодня журналистам заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Сергей Калечиц, регулятор в качестве ориентира сохраняет прогноз инфляции в размере 5% в годовом выражении.

«Мы говорили неоднократно, что ожидали в первом полугодии того факта, что в годовом выражении инфляция будет находиться выше цели, которая определена на год. Но как раз те факторы, которые подталкивали инфляцию, ослабевают, мы видим это в последние месяцы. Поэтому считаем, что будем находиться вблизи нашей цели - 5%», - цитирует Калечица БЕЛТА.

Представитель НББ также отметил, что ранее на рост инфляции оказывали влияние внешние факторы, а также внутренние: связанные с производством сельхозпродукции и отставанием роста производительности труда от заработной платы.

Что касается изменения ставки рефинансирования, то никакой конкретной информации у замглавы Нацбанка на этот счет пока нет: Калечиц отметил, что при рассмотрении вопроса ставки принимаются во внимание все факторы и прогнозы.

Напомним, что в текущем году перед Национальным банком и правительством поставлена задача ограничить инфляцию в пределах 5%  после того, как в 2018 году она составила 5,6%.

Ранее в НББ сообщали, что собираются обеспечить инфляцию на уровне 5% в Беларуси до 2020 года, а в дальнейшем снизить ее до 4%.

Александр Лукашенко во время своего послания народу и парламенту приказал чиновникам держать инфляцию в рамках 5%.

 
 
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В Национальном банке Беларуси полагают, что факторы, подталкивающие инфляцию, ослабевают, что позволяет рассчитывать на низкий уровень инфляции в стране.
 
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