Нацбанк обещает низкую инфляцию

В Национальном банке Беларуси полагают, что факторы, подталкивающие инфляцию, ослабевают, что позволяет рассчитывать на низкий уровень инфляции в стране.

Как сообщил сегодня журналистам заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Сергей Калечиц, регулятор в качестве ориентира сохраняет прогноз инфляции в размере 5% в годовом выражении.

«Мы говорили неоднократно, что ожидали в первом полугодии того факта, что в годовом выражении инфляция будет находиться выше цели, которая определена на год. Но как раз те факторы, которые подталкивали инфляцию, ослабевают, мы видим это в последние месяцы. Поэтому считаем, что будем находиться вблизи нашей цели - 5%», - цитирует Калечица БЕЛТА .

Представитель НББ также отметил, что ранее на рост инфляции оказывали влияние внешние факторы, а также внутренние: связанные с производством сельхозпродукции и отставанием роста производительности труда от заработной платы.

Что касается изменения ставки рефинансирования, то никакой конкретной информации у замглавы Нацбанка на этот счет пока нет: Калечиц отметил, что при рассмотрении вопроса ставки принимаются во внимание все факторы и прогнозы.

Напомним, что в текущем году перед Национальным банком и правительством поставлена задача ограничить инфляцию в пределах 5% после того, как в 2018 году она составила 5,6%.

Ранее в НББ сообщали, что собираются о беспечить инфляцию на уровне 5% в Беларуси до 2020 года, а в дальнейшем снизить ее до 4%.