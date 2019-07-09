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Беларусь активно интересуется латвийскими портами, визит Лукашенко в Ригу пока отложен

10.07.2019 13:36 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь желает нарастить транзит своей продукции через порты Латвии и таким образом снизить зависимость от Литвы. Об этом заявил в интервью латвийскому журналу «Открытый город» посол Беларуси в Латвии Василий Маркович. Однако пока значимых подвижек в этом направлений нет, поэтому визит Александра Лукашенко в Ригу отложен.


Фото: delfi.lv

Александр Лукашенко, назначая в сентябре 2018 года Марковича послом в Латвию, поручил обеспечить беспрепятственный выход к морю. «Если Литва не очень хочет с нами сотрудничать, так надо делать упор на Латвию», — сказал он.

Дипломат отчитался о проделанной работе. Сейчас 7% загрузки Рижского порта происходит за счет белорусских грузов.

По словам Марковича, «за март-апрель в Латвии побывало столько делегаций из Беларуси, сколько не было, наверное, за 5 предыдущих лет».

— Это руководители министерств, ведомств, государственных концернов, которые заинтересованы в работе с латвийской стороной. Они посещали Вентспилс, Рижский порт, региональные предприятия. Это проекты, связанные с интересами Белорусской калийной компании, Белорусской нефтяной компании, с планами китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», со строительством нового целлюлозного комбината, — сказал Маркович

Потенциал сотрудничества очень большой. Например, в скором времени Беларусь запускает два новых калийных рудника. Это плюс 2 млн тонн удобрений. «Куда они пойдут? Уже сейчас надо начинать над этим работать. До сих пор шла через Литву… Литва не поглотит такое количество. Она, может быть, и хотела бы, но мы же видим ограниченные возможности литовских портов. А у вас эти возможности есть», — отметил дипломат.

Беларусь увеличила поставки лесоматериалов — досок, бревен, щепы.

— В январе в Латвии была большая делегация во главе с первым заместителем министра лесного хозяйства Беларуси, они договорились с Латвийской железной дорогой о двух постоянно курсирующих поездах по доставке этих лесоматериалов в порты. Это же и есть выход к морю, — пояснил Маркович.

Одним из камней преткновения является вопрос тарифов.

— Специалисты сейчас согласовывают, решают, какими они будут, потому что наша заинтересованность от этого тоже зависит. Если сравнивать порты Литвы и Латвии, то первые нам, конечно, ближе территориально. Но логистические преимущества, о которых говорят литовские партнеры, не так очевидны — если подойти комплексно и учитывать все составляющие, условия латвийской стороны могут быть очень и очень привлекательны, — отметил Василий Маркович.

Латвия всегда конкурировали с Литвой за белорусские грузы. Но из-за того, что Вильнюс негативно настроен по отношению к БелАЭС, белорусские власти стали активнее искать пути к морю через Латвию.

Дипломат говорит, что причина смены предпочтений «не только» в этом.

— На это влияют, прежде всего, политические отношения, — ответил Маркович. — В очередной раз хочу поблагодарить коллег из латвийского МИДа за ту помощь, которую они нам оказывают в работе с Евросоюзом, с Еврокомиссией. С их поддержкой нам удается решать многие вопросы. Естественно, нас задевает, с каким негативом литовская сторона относится к строительству атомной станции. Хотя мы прошли стресс-тесты, причем на добровольной основе, в тесном сотрудничестве с МАГАТЭ и по стандартам Европейского союза. Стресс-тесты подтвердили надежность строящейся атомной станции. Мы строим АЭС по новейшим технологиям, под надзором МАГАТЭ. Мы сами пережили чернобыльскую катастрофу, и подозревать нас в том, что мы себя ставим под удар… Предлагаем: коллеги, давайте разговаривать, дискутировать, мы открыты. Но пока этого не получается.

Вы же знаете, Литва сама планировала построить атомную станцию, просто мы опередили. Хотя Игналинская АЭС была в 12 км от границы с Беларусью, где находится наш курорт, национальный парк «Браславские озера». Тем не менее мы охотно покупали их электроэнергию и не устраивали никаких протестов. То же самое мы сейчас предлагаем Литве и Латвии: коллеги, давайте будем пользоваться вместе нашей дешевой электроэнергией. С Латвией, кстати, мы подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности и радиационной защиты.

Стоит отметить, что Александра Лукашенко неоднократно приглашали посетить Ригу. Но, как сказал Маркович, визит президента Беларуси в Латвию пока отложен.

— Визит готовится, но пока отложен: в Латвии были выборы президента, выборы в Европарламент, у нашего главы государства плотный график, — сказал посол. — Александр Григорьевич относится к визиту очень прагматично. Под встречу на высшем уровне должны быть хорошие экономические контракты, которые стали бы дополнительным стимулом для развития наших торгово-экономических отношений.

В 2018 году товарооборот между Беларусью и Латвией составил 582 млн долларов. При этом белорусский экспорт вырос на 38,8% до 485 млн долларов. Его основу составляет продукция лесной и деревообрабатывающей промышленности, нефтепродукты, нефтехимия, металлоизделия, удобрения, стройматериалы, крепкий алкоголь. Латвия в свою очередь поставляет на белорусский рынок в основном лекарства, оборудование, пищевую продукцию.

 
 
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Александр Лукашенко, назначая в сентябре 2018 года Марковича послом в Латвию, поручил обеспечить беспрепятственный выход к морю. «Если Литва не очень хочет с нами...
 
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