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НББ подтвердил: переговоры о единой валюте с РФ действительно ведутся
10.07.2019 14:32 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц косвенно подтвердил, что Беларусь обсуждает с РФ вопрос введения единой валюты. Он отметил, что создание единой валюты является венцом интеграционных отношений.
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«Мы считаем, и об этом говорит опыт Европейского союза, что введение единой валюты является завершающим этапом интеграции, когда созданы все необходимые экономические условия, в том числе равные условия для субъектов хозяйствования», - сказал Калечиц, добавив, что «любая единая валюта, чтобы отвечала интересам всех стран, должна основываться на равных правах и возможностях центральных банков в отношении денежно-кредитной политики».
Напомним, что в начале июня министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал, что Центробанк РФ и Нацбанк Беларуси
14 июня глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что стороны хоть и начали переговоры о введении единой валюты, но они находятся «на очень начальной стадии».
Отметим, что в декабре 2018 года Дмитрий Медведев
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Заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц косвенно подтвердил, что Беларусь обсуждает с РФ вопрос введения единой валюты. Он отметил, что...
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