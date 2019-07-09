НББ подтвердил: переговоры о единой валюте с РФ действительно ведутся

Заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц косвенно подтвердил, что Беларусь обсуждает с РФ вопрос введения единой валюты. Он отметил, что создание единой валюты является венцом интеграционных отношений.

Как пишет БелаПАН , отвечая на вопросы журналистов 10 июля в Минске во время конференции, посвященной твининг-проекту с ЕС, представитель НББ не стал отрицать, что переговоры о возможном введении единой с РФ валюты ведутся. При этом Калечиц подчеркнул, что стороны обсуждают самые разные вопросы, но далеко не все их них будут реализованы.

«Мы считаем, и об этом говорит опыт Европейского союза, что введение единой валюты является завершающим этапом интеграции, когда созданы все необходимые экономические условия, в том числе равные условия для субъектов хозяйствования», - сказал Калечиц, добавив, что «любая единая валюта, чтобы отвечала интересам всех стран, должна основываться на равных правах и возможностях центральных банков в отношении денежно-кредитной политики».

Напомним, что в начале июня министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал, что Центробанк РФ и Нацбанк Беларуси обсуждают возможность введения единой валюты. А глава Минфина РФ Антон Силуанов в очередной раз подчеркнул: кредиты и компенсация за налоговый маневр Беларусь получит только после интеграции с РФ.

14 июня глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что стороны хоть и начали переговоры о введении единой валюты, но они находятся «на очень начальной стадии».