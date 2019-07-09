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«Обсудили пути развития белорусско-американских отношений». Макей встретился с представителем Госдепа
10.07.2019 15:41 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с заместителем помощника Государственного секретаря США Джорджем Кентом, который находится с двухдневным визитом в Минске.
В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, включая пути дальнейшего развития белорусско-американских отношений, сообщает пресс-служба МИД.
Зампомощника Госсекретаря США Джордж Кент прилетал в Минск в марте, и тогда
Напомним, 11 января американский журнал Foreign Policy
Позже МИД Беларуси подтвердил звонки Макея руководству Госдепа США, но детали
«Мы ведем переговоры по всему спектру проблемных вопросов, остающихся в наших отношениях, в том числе и по вопросам, связанным с перспективой расширения дипломатического присутствия в обоих государствах», —
В марте Минск
С 2008 года американское посольство в Минске функционирует в урезанном составе, без посла. Сначала был установлен лимит в пять дипломатов, но постепенно он был расширен до 10.
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«Обсудили пути развития белорусско-американских отношений». Макей встретился с представителем Госдепа
С 2008 года американское посольство в Минске функционирует в урезанном составе, без посла. В марте этого года Минск официально проинформировал Госдеп США о снятии...
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