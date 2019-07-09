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«Обсудили пути развития белорусско-американских отношений». Макей встретился с представителем Госдепа

10.07.2019 15:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с заместителем помощника Государственного секретаря США Джорджем Кентом, который находится с двухдневным визитом в Минске.


Фото: МИД Беларуси

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, включая пути дальнейшего развития белорусско-американских отношений, сообщает пресс-служба МИД.

Зампомощника Госсекретаря США Джордж Кент прилетал в Минск в марте, и тогда отмечал, что визиты представителей США в Беларусь будут происходить регулярно, «как это имеет место в нормальных отношениях США с другими странами».

Напомним, 11 января американский журнал Foreign Policy сообщил, что глава МИД Беларуси Владимир Макей 10 января уведомил Вашингтон о снятии ограничений на число американских дипломатов в Минске.

Позже МИД Беларуси подтвердил звонки Макея руководству Госдепа США, но детали не раскрыл.

«Мы ведем переговоры по всему спектру проблемных вопросов, остающихся в наших отношениях, в том числе и по вопросам, связанным с перспективой расширения дипломатического присутствия в обоих государствах», — заявил Владимир Макей журналистам.

В марте Минск официально проинформировал Госдеп США о снятии ограничений на число американских дипломатов.

С 2008 года американское посольство в Минске функционирует в урезанном составе, без посла. Сначала был установлен лимит в пять дипломатов, но постепенно он был расширен до 10.

 
Теги: Минск
 
 
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С 2008 года американское посольство в Минске функционирует в урезанном составе, без посла. В марте этого года Минск официально проинформировал Госдеп США о снятии...
 
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